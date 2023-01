Malestar en barrio Constitución: "Multan pero el barrio no tiene otro lugar para estacionar"

Desde el barrio Constitución, los vecinos de la zona manifestaron que comenzaron sin previo aviso a multarlos por estacionar en el mismo lugar hace 30 años. El problema radicaría en que las calles no poseen cordón, son angostas y por lo tanto no se podría estacionar ahí.

Sobre este tema, el titular de la entidad que nuclea a la mayoría de las sociedades de fomento, Heraldo Garcia dialogó con El Marplatense y dijo: "Me llegaron las quejas y denuncian de que están multando a vecinos del barrio Constitución por estacionar en el mismo lugar donde estacionan hace 30 años"

"Estamos teniendo un problema serio porque se están haciendo multas todos los días. El barrio tiene la calzada reducida en donde una parte es calle y contiene césped y los vecinos que viven ahí, hace más de 30 años estacionan pero de golpe los están multando sin ningún aviso", continuó García.

"Incluso los mismos ciudadanos me comentaron que los inspectores decían que no tienen muy clara la normativa, porque algunos les dijeron que podían poner el auto paralelo a la calzada y fueron otros que los multaron de igual manera", aclaró desde las sociedades de fomento.

"Lo están haciendo todos los días. Van a las 7 de la mañana cuando no hay nadie o a las 15 cuando la gente se va a la playa o no andan en la calle y la verdad que parece una campaña que quiere generar una situación de problema. Hacen multas pero el barrio no tiene lugar para estacionar como en otros lugares porque las calles son reducidas", expresó García.

"Me comuniqué con el Intendente y me dijo que le reiterará el reclamo en unos días, lo cual hice pero todavía no obtuve respuesta. Esperamos poder solucionar este malestar de los vecinos", concluyó el titular de la entidad que nuclea a la mayoría de las sociedades de fomento.