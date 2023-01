Mar del Plata es la vidriera política, porque desde que arrancó la temporada, muchos mandatarios y precandidatos se mostraron en la ciudad hablando con vecinos y turistas. Estuvieron presentes grandes referentes de los espacios políticos como el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el ex presidente Mauricio Macri, entre otros. Y, se espera para este jueves, la llegada de Patricia Bullrich.

Otra presencia política que se encuentra en la ciudad, es el concejal que trabaja en La Matanza y es Fundador de la ONG Identidad Vecinal y del partido vecinal Alternativa Vecinal. Se trata de Lalo Creus, concejal de Juntos que dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y habló sobre su agenda.

"Llegué el domingo por la noche para empezar con reuniones de cara a realizar un cambio político en La Matanza. Por lo tanto hay que tener la responsabilidad de preparar equipos, planes y estrategias de gobierno que para eso no hay nada mejor que aprender de los que ya están gestionando municipios en la Provincia de Buenos Aires, en el conurbano y afuera. Uno de esos casos, de los cuales hay mucho que aprender, es el de Guillermo Montenegro en General Pueyrredon", expresó Creus.

"Ya tuve reuniones con el Intendente, con distintos funcionarios de su gabinete y gente de nuestro espacio, para aprender cómo encaminaron desde la gestión, siendo oposición, en un lugar que en algunos aspectos no se parece a La Matanza pero me resulta muy interesante prepararnos con ejemplos de cómo se vive acá porque La Matanza necesita un cambio", dijo el concejal.

"La gente de La Matanza nos dice que está harta. Ese hartazgo puede simbolizar dos caminos pero no es una garantía. En la última elección, el oficialismo ahí perdió 200 mil votos, casi un 40%. Pero eso no garantiza el éxito de la oposición si no se es capaz de interpretar lo que ambiciona la gente", continuó Creus.

"Hay un momento en La Matanza en el que si la oposición se codifica realmente cuáles son los sueños frustrados del matancero. Nosotros tenemos que ser capaces de proponer un camino de certezas, seguridad y que de vuelta una realidad de casi 40 años en un distrito maltratado, poblado, extenso y diverso", explicó el Concejal.

"Por eso vine a Mar del Plata a aprender porque es el segundo distrito más poblado de la provincia y que a la vez recibe millones de visitantes durante el año, es un espejo. Acá se hicieron muchas cosas que son replicables en La Matanza para devolverle a la gente la esperanza", mencionó Fundador de la ONG Identidad Vecinal .

"El sabotaje para mi en La Matanza es muy familiar. Tenemos un estilo de gestión municipal que es muy discriminatorio. Castiga a los disidentes, incluso dentro de su propio espacio. Imagino que en 2023 no voy a tener la mala suerte que tuvo Montenegro de llegar a ocupar un gobierno municipal con un Gobernador de la vereda de enfrente. Creo que vamos a tener uno de nuestro espacio, así que me animo al desafío, con esa expectativa", aclaró Creus.

"Nosotros tenemos un frente que ganó, que perdió, que volvió en las elecciones, que se mantiene unido y multiplica los candidatos. Para mi eso está buenísimo porque en la diversidad hay riqueza. Va a tener que ser el bonaerense elegido, no uno seleccionado por un poderoso", dijo Creus.

"A veces da la sensación de que nos estamos peleando, que los problemas son mas surgentes afuera que adentro pero hay que ordenar el equipo porque se trata no solo de llegar a ser gobierno sino de saber para qué, como dice Mauricio Macri en su libro", indicó el candidato por el partido de La Matanza.

Sobre su misión en cuanto a los viajes que realiza, Creus expresó: "En La Matanza vota 1 millón 150 mil personas, por padrón, incluyendo a los extranjeros. Al intendente Espinosa que desobedeció la orden de Alberto Fernández y fue de concejal testimonial encabezando la lista, lo votaron 330 mil personas sobre ese total. La oposición es mayoría pero también está muy dividida. Para poder aprovechar a darle a la gente lo que necesita".

"Si cambia La Matanza va a ser bueno para Mar del Plata y para el país. Porque es un distrito que se usó mucho como botín electoral apartir de la necesidad y del atraso y de lo trucho y lo precario. Eso hay que cambiarlo porque no es justo que otros se vean condicionados por el volumen electoral que tenga determinado espacio", mencionó el concejal.

"Hay que fortalecer la democracia con la alternancia. 25 años de un mismo Intendente es demasiado. Es un buen momento para que eso cambie", concluyó Creus.