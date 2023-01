Matanza en California: los motivos del ataque en un club de baile siguen siendo un misterio

Las autoridades buscaban este lunes un motivo para el ataque del sábado en la zona de Los Ángeles, California, cuando un tirador mató a 10 personas en un club de baile de salón durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

Los asesinatos conmocionaron a las comunidades asiáticoestadounidenses en la región y empañaron las celebraciones en todo el país.

El sospechoso, Huu Can Tran, de 72 años, fue encontrado el domingo, muerto por un disparo que hizo él mismo en una camioneta en la que según las autoridades huyó cuando la gente le impidió cometer otro tiroteo el sábado por la noche. The New York Times reportó que un miembro de la familia que gestiona el local le arrebató el arma al agresor.

La masacre fue el quinto asesinato masivo este mes en Estados Unidos y golpeó una de las mayores celebraciones en California de una fecha señalada en muchas culturas asiáticas. El suceso hirió de nuevo a una comunidad que ha sido blanco de violencia en los últimos años.

También fue el ataque más mortal desde el 24 de mayo, cuando 21 personas murieron en una escuela primaria de Uvalde, Texas.

No había más sospechosos prófugos, indicó el jefe policial del condado Los Ángeles, Robert Luna. En una conferencia de prensa nocturna, indicó que el motivo del ataque seguía sin conocerse. Además de los muertos hay 10 heridos, siete de ellos aún hospitalizados.

Dónde ocurrió

Aunque Luna indicó en su conferencia de prensa del domingo por la noche que no tenía la edad exacta de las víctimas, señaló que todos los fallecidos parecían tener más de 50 años.

El sospechoso llevaba lo que el jefe de policía describió como una pistola semiautomática con cargador extendido. Se encontró una segunda pistola en la camioneta en la que se halló el cuerpo de Tran.

"El lugar era un caos"

El jefe de policía de Monterey Park, Scott Wiese, dijo el domingo en la noche que los agentes llegaron al lugar menos de tres minutos después de recibir el reporte. Ahí encontraron una enorme masacre y a personas que intentaban escapar por todas las puertas.

“Cuando llegaron al estacionamiento el lugar era un caos”, señaló Wiese.