Lula da Silva y Alberto Fernández: ¿un resurgimiento de la relación bilateral?

Claudio Fantini, analista internacional, habló en CNN Radio sobre el encuentro del presidente brasileño Lula da Silva y el mandatario argentino Alberto Fernández en la antesala de la Cumbre de la CELAC y dijo que “la idea es normalizar y profundizar el vínculo entre dos países claves de la región”.

En Los Primeros de la Tarde, el especialista indicó “que alcanza con que se normalice la relación porque los cuatro años de gobierno de Bolsonaro implicaron un congelamiento perturbador de un vínculo que es muy sólido históricamente y se retoman al origen de la recuperación democrática”.

“Normalizar la relación es un paso, pero todo parece mostrar que están apuntando a ir un poco más allá y establecer un vínculo más profundo entre Brasil y Argentina casi como un eje del motor económico de la región”, explicó el analista.

Según Fantini, se trataría de una agenda con “acuerdos importantes de proveer energía de Argentina a Brasil y financiamiento de Brasil a la Argentina”, entre otros puntos.

¿Una moneda en común? “Hay un entusiasmo de Argentina que no es correspondido por Brasil. Se impulsa más la idea de una moneda común, pero no parece generar un entusiasmo muy grande en Brasil y no ha mostrado demasiado voluntad de avanzar rápidamente hacia esa meta”, expresó.

En cambio, Fantini mencionó que “Lula está más entusiasmado en avanzar en acuerdo con Europa respecto de lo que muestra el gobierno argentinos, que tiene más dudas y una posición más proteccionista”.