Los incendios forestales disminuyeron casi un 50% en Mar del Plata

El Municipio –a través de la Dirección de Defensa Civil- informó que la cantidad de incendios forestales en General Pueyrredon durante este verano ha disminuido considerablemente si se la compara con el mismo período de 2022.

“Estamos trabajando y coordinando fuertemente –junto a Bomberos de la Policía y Bomberos de Sierra de los Padres- todo lo que es esta Campaña de Concientización y Prevención”, señaló Rodrigo Goncalvez, titular de defensa Civil. “En esta mitad de temporada, Mar del Plata encuentra una baja sustancial en relación al año pasado en lo que refiere a salidas por incendios forestales”, agregó.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “Si bien falta que termine la temporada para tener los datos oficiales. Se puede afirmar que –hasta el momento- estamos por debajo del 50%. Y a la hora de explicar estos guarismos, podemos apoyarnos en dos aspectos fundamentales: el clima y el grado de participación de la gente.”

“A nivel climático, estamos atravesando un verano en donde llovió más de lo esperado en la ciudad, incluso más que en otras provincias donde la situación es bastante más preocupante. Y la gente está más involucrada en el tema. Llama y denuncia cuando hay quemas indiscriminadas, llama cuando hay quemas de poda, por ejemplo. Este combo nos ha permitido estar por debajo de lo esperado: el clima favorable y la predisposición de los vecinos”, informó Goncalvez.

“Pero no tenemos que bajar los brazos”, aseveró. “Tenemos que seguir trabajando. Los incendios forestales son una lamentable realidad en algunas ciudades y algunas provincias. Sigamos trabajando con responsabilidad y –por sobre todas las cosas- con un buen plan de prevención”, concluyó el titular de Defensa Civil.

Desde el Municipio se actualiza diariamente el sitio web donde se informa la proyección de los pronósticos relacionados con la posibilidad de incendios forestales, el cual puede consultarse ingresando en www.mardelplata.gob.ar/prevencionincendios

Esta semana por ejemplo, se marca que todos los días habrá temperaturas "muy altas".

Ante estas situaciones, se recomienda:

- No realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos.

- No tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

- No arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios.

- Solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas.

- Cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo y hasta los dos metros.

Y ante cualquier eventualidad, llamar a Bomberos (100), Defensa Civil (103) o Policía (911).