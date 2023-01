Mauricio D’Alessandro: “No había visto un juicio donde se pudiera recolectar tanta prueba”

Mauricio D´Alesandro, abogado penalista, analizó en CNN Radio el avance del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa y explicó cuál podría ser el escenario de cada uno de los ocho imputados.

“Uno de los Pertossi y Comelli son los dos que golpearon a Fernando Báez Sosa de atrás y lo dejaron semiinconsciente en las piernas de Thomsen. Están muy complicados y junto a Thomsen tiene todos los boletos comprados para una condena a perpetua”, opinó el especialista.

Y agregó que “Blas (Cinalli) con su arenga asume un rol preponderante que es el que avisa que la Policía no está y avancen”. “Hay dos imputados que no tienen perpetua, pero sí una condena grave por lo menos superior a los diez o doce años”, añadió en el programa Los Primeros de la Tarde.

Además, D´Alesandro explicó que “el que filmó la puede sacar barata y quizás incluso que alguno se vaya a la casa”.

“No había visto un juicio donde se pudiera recolectar tanta prueba. El tema de los chats, las filmaciones de uno de los propios imputados, las pericias…”, comentó, y añadió que “si bien la causa no fue muy bien instruida, en la práctica la realidad es que tienen condimentos de tipo digital y fílmico que no suele haber en delitos de este tipo”.

Después de tres semanas de audiencias en las que declararon testigos, peritos y los acusados, el juicio entra en su etapa final para conocer el veredicto de la Justicia.

Se espera para esta semana los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa, y luego los acusados podrán decir sus últimas palabras. Los jueces del Tribunal Oral N1 darían a conocer el veredicto antes de que termine enero o bien los primeros días de febrero.