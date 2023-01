Robo de celulares: convocan a víctimas a identificar sus dispositivos móviles

El robo de celulares es moneda corriente en Mar del Plata y se potencia con la temporada, no solo son turistas las víctimas, sino también que los delincuentes también suelen ser foráneos. Tal como lo indica el siguiente caso.

La Fiscal Florencia Salas informó que en un operativo realizado en el departamento de esta ciudad, se encontraron 17 celulares y están a disposición de las personas que fueron víctimas de robo o pérdida de los mismos.

En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), la fiscal dio precisiones del caso.

"Los aparatos se encuentran en la Comisaría Casino y las personas que puedan reconocerlos deberán acudir con las denuncias o la manera que tengan para acreditar que les pertenecen, pudiendo permitir la apertura de los celulares y por medio de las fotos o información con que cuentan se pueda constatar que son de su propiedad", dijo.

"Fueron secuestrados en un allanamiento de un domicilio y las personas que allí moraban fueron filmadas e identificadas por la policía. Se determinó el domicilio donde residían porque no son de acá los delincuentes, no son bandas organizadas si no que son parejas en su mayoría", agregó.