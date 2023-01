"El hecho no está probado": el abogado de los rugbiers pidió la absolución de los acusados

Hugo Tomei, abogado de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidió este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores que sus defendidos sean condenados por el delito de "homicidio en riña", que prevé una pena máxima de seis años de prisión, o que, en su defecto, se los declare culpables por "homicidio simple con dolo eventual" y "se distribuyan las participaciones que el tribunal entienda" de cada uno, o por el delito de "homicidio preterintencional".

"No hay dolo, no se pudo comprobar el plan para matar en esos siete minutos, no hubo estado de indefensión, sí hubo una agresión", aseguró Tomei, quien además solicitó la nulidad del secuestro de los teléfonos celulares y las prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos ya que "no se los comunicó los derechos que los asistían".

Tomei había señalado en la apertura de su alegato que representa a "ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública", y adelantó que solicitará la absolución de sus representados.

"Considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con la opinión pública", aseguró Tomei ante los jueces y agregó: "Cualquier sentencia que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios y eso es falso".

Además adelantó que solicitó la absolución de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa porque consideró que el hecho por el cual fueron imputados "no está probado" y que los acusadores "probaron otro hecho" durante el debate.

"Los acusadores probaron otro hecho", afirmó Hugo Tomei al apelar a cuestiones procesales y "fácticas" referidas en los argumentos que esgrimieron los fiscales y los letrados del particular damnificado durante sus alegados, en los que pidieron reclusión perpetua para los ocho acusados.