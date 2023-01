Inflación: ¿la carne aumentó menos que el resto de los alimentos?

Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, aseguró en CNN Radio que “la carne subió lo que tenía que subir y más también” y advirtió por la situación de locales que corren riesgo de cerrar sus puertas por las pocas ventas.

En el programa Los Primeros de la Tarde, Williams sostuvo que “entre mayo y junio la carne subió mucho más que la inflación y después se quedó por la falta de ventas”.

En este escenario, Williams comentó que “el carnicero tiene menos ventas y más gastos. Tiene que tener más utilidad porque si no no se puede cubrir los gastos. Muchas carnicerías están con problemas”.

Sobre el rumbo al 2023, Williams aclaró que “la proyección es muy mala”. "Si hay un negocio y no hay ventas hay que cerrar. Los gastos siguen subiendo y no se puede hacer frente. Hay que seguir luchando, pero si la carne sigue a este precio la gente no la va a poder consumir", explicó.

“La carne subió lo que tenía que subir y más también”, finalizó.

Según un informe de la asociación de empresarios agropecuarios CREA, el precio de la carne vacuna desde abril se encuentra retrasándose respecto a la inflación. El rubro carnes subió 0,9% mensual en noviembre y, en el año, acumuló una suba de 57,6%.