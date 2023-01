Preocupación en los comercios por la migración de clientes a los grandes supermercados

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que en el último mes los supermercados lograron un repunte del 2,5 en las ventas a nivel nacional.

Al respecto, Gustavo Casciotti, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Mar del Plata (APYME), explicó: "Efectivamente hubo un aumento interanual, según el relevamiento de Indec correspondiente a noviembre del 2,5%, pero en paralelo hubo una caída del 2% en la venta de autoservicios mayoristas, de donde se nutre en general el comercio de cercanía".

Por lo cual, "parecería que lo que le sobra a uno, le falta a otro. Estamos frente a una situación de sábana corta donde los que terminan teniendo los pies al descubierto son los negocios de proximidad y en paralelo aquellos que consumen en esos comercios", aseguró.

Para entender el panorama, es necesario visualizar algunos puntos: "Primero, los sectores de mayores ingresos han tenido una recuperación del consumo y son precisamente los que compran en general en el formato de supermercado", remarcó.

"Por otra parte, se ha visto incrementado por la migración de clientes de los negocios de proximidad hacia las grandes cadenas buscando los productos que están dentro de los programas de precios", agregó.

Además, destacó que "en noviembre ya se visualizó con claridad el impacto de Precios Justos, un universo de 2 mil productos que solamente se pueden adquirir en los supermercados, no así en los negocios de proximidad y no por falta de voluntad del comerciante, sino porque no tiene la posibilidad de venderlos a un precio que les permita respetarlo".

De modo que "muchísimos consumidores, cuidando su bolsillo, van en busca de precios en lo supermercados que quienes son los que aumentaron en términos reales el volumen de venta en desmedro de las pequeñas y medianas empresas".

Por otro lado, comentó respecto al uso de la tarjeta de crédito y del programa Ahora 12 que permite financiar grandes compras con cuotas fijas con interés.

"Creemos que termina siendo una herramienta clave para potenciar o sostener el consumo, el incremento que ha tenido entre un año y otro así lo demuestra. Hoy por hoy la venta a través de estos programas viene sosteniendo las operaciones con tarjetas de crédito", reflexionó.

Por consiguiente, "en algunos casos es la única posibilidad que tienen los consumidores de acceder a un electrodoméstico, a partir de la financiación amplia, y en otros casos elijen esta financiación porque es una ventaja", afirmó.

Este aumento del uso del programa se debe en primera instancia por "el incremento del nivel de bancarización" y por otro lado, por los bancos que "aumentaron sus límites de financiación", certificó.

No obstante, el uso de las tarjetas de crédito no impacta de buena manera en los pequeños comercios, ya que "implica mayores costos" y que los proveedores "han achicado los plazos de pago y esto frente a un incremento de las ventas con tarjetas de créditos pone a la PYME comercial en una situación de vulnerabilidad", concluyó.