Miroslaw Adamczyk: el nuncio del Papa Francisco recorre las calles de Mar del Plata

El monseñor polaco Miroslaw Adamczyk, nuncio del Papa Francisco y embajador de la Iglesia en Argentina, llegó a Mar del Plata, por invitación del Obispo Gabriel Mestre, para realizar una visita de carácter pastoral por los próximos tres días.

En este marco, comentó que "normalmente el nuncio está siempre en CABA, pero con el monseñor Mestre nos pareció bien que pudiera visitar mínimo dos días la capital de las vacaciones en Argentina".

Por lo que los próximos días serán de "reuniones sobre todo con el clero, sacerdotes, religiosos, seminaristas, pero también con fieles de la diócesis de Mar del Plata".

Sobre su trabajo en el territorio explicó que "mi situación es muy particular porque yo soy polaco, el Papa me ha enviado a ser nuncio, representante suyo, en su país, pero normalmente el nuncio es el que informa al Santo Padre sobre las condiciones de la iglesia local. Mi trabajo es particular porque le Papa conoce mucho mejor Argentina que yo mismo".

De modo que en esta ocasión, "mi visita también es para los fieles de Mar del Plata, una ocasión para recordar que ustedes no solamente son católicos en Argentina, sino que pertenecen al mundo entero, para renovar nuestro cariño y oración por el Santo Padre que es argentino".

En cuanto a la relación del Papa con el país, aseguró que "hace dos años, antes de empezar mi misión, hemos hablado con el Santo Padre. La primera cosa que me dijo es que reza y piensa en Argentina continuamente. No podemos tener dudas de que está siempre con su corazón, su pensamiento, en su país" y sobre la posibilidad de que vuelva a pisar suelo argentino "me dijo claramente tengo ganar de ir, pero vamos a ver".

Acerca de los principales problemas y su concepción, remarcó que "el Santo Padre es argentino como ustedes y tienen todo el derecho de hablar de su patria, pero no envía a un nuncio a Argentina para dar apreciaciones de la situación. Nosotros informamos, pero lo hago con el método de los nuncios del mundo".

Por otro lado se refirió a uno de los temas que más preocupa a los seguidores del Papa: "Debemos recordar que el Santo Padre tiene 86 años, quisiera tener la salud como la suya a esa edad. Su estado, como el mismo lo dice, es de una persona de su edad, pero puede perfectamente gobernar a la Iglesia porque su mente está más que clara. La decisión de renunciar o no es suya, el hecho de que el Papa Emérito Benedicto falleció no cambió nada".

En febrero del 2022 el Papa Francisco tomó la decisión junto a otros religiosos de reconocer las virtudes del Cardenal Pironio, nacido en Buenos Aires, y a quien le adjudican un posible milagro.

"La diócesis de roma es la que se ocupa de esta beatificación. Debemos esperar, uno debe siempre recordar que cuando se habla de beatificación o canonización es muy importante el culto de una persona, nuestra devoción porque esto es testimonio de sus virtudes y santidad", expresó.

Mientras tanto, el nuncio Miroslaw Adamczyk, como un puente entre Roma y Argentina para compartir información de lo que sucede en ambos países, continúa con sus tareas: "Cuando uno llega a un país tiene una mirada fresca, pero de los argentinos debo decir tres cosas, la gente es cordial y abierta con sentido de hospitalidad, son trabajadores y tienen la cualidad de contentarse con pocas cosas".