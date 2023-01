Montenegro: "Hay 120 mil personas por noche en Mar del Plata y menos de 700 taxis"

Ante el inicio del paro de 12 horas de taxis y remises, el intendente Guillermo Montenegro aseguró que tienen la facultad de "suspender y caducar las licencias" de quienes incumplan la ley.

En ese marco, a través de una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo, Montenegro explicó: "El servicio de taxis es público. Es decir, quien lo otorga es el Municipio y podemos suspender las licencias, e incluso caducarlas".

"Tengo la tranquilidad de que no sé manejar las aplicaciones y por ende, interés económico no hay, sino que el único interés está puesto en mi ciudad. Además, lo que sucede no se relaciona al fondo; hasta hubo una denuncia penal por incumplimiento con la Ordenanza. Soy un hombre de ley", remarcó.

A su vez, ejemplificó que hay "120 mil personas" por noche en Mar del Plata a las que les dicen que "salgan, tomen alcohol y se diviertan", pero que no manejen y para esa demanda, "hay menos de 700 taxis".

"Todos sabemos lo difícil que es encontrar un taxi a la noche. No sucede únicamente en enero, es un problema anual. Por eso trabajamos para que no ocurriera y sucede cada vez más", subrayó el intendente de General Pueyrredon.

Acerca de la consulta sobre una orden de desalojo en la ruta 2, sostuvo: "Quien comete un delito debe pagar las consecuencias. Es una cuestión de equilibrio y el desalojo será evaluado por la Justicia. Haré las denuncias porque mi ciudad no puede estar bloqueada".

En cuanto a la reunión que tuvo este grupo con el HCD -ya que la pidieron con Montenegro-, este aclaró: "Si les parece que la presidente del Concejo y de los bloques del oficialismo son segunda línea, no entienden la realidad. Este jueves hubo una reunión y entendemos que el problema es el bloqueo".

En ese marco, tomó la palabra Marina Sánchez Herrero y concluyó sobre la reunión: "Vinieron con decisiones tomadas y no importó lo que podíamos decir para generar ese espacio. Estuvimos a disposición y fue una lástima que no aprovechen la apertura al diálogo".