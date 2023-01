Juan Courel: “El off le ha hecho muy mal a este gobierno”

El analista político Juan Courel habló en CNN Radio sobre la interna en el gobierno nacional, la posición de cada uno de los dirigentes que conforman el Frente de Todos y la situación del presidente Alberto Fernández.

“El presidente tiene una gran crisis de credibilidad y siempre es tomado como si fuera un meme. El problema es cómo y desde dónde se anuncian las cosas. No hay una voz del gobierno que sea clara y cuyo origen sea creíble”, indicó Courel.

En Aire de Mañana, el especialista en comunicación política se refirió además al presunto malestar de Wado de Pedro por no ser invitado a la reunión del último lunes en Casa Rosada entre Alberto Fernández, Lula da Silva y referentes argentinos de los derechos humanos. “El off le ha hecho muy mal a este gobierno. Tradicionalmente, cuando los funcionarios hablan en off el propio dirigente se cuida y comparte la información con la intención de que no se sepa el origen. Ahora todo el mundo sabe de dónde sale…”, expresó Courel.

Y añadió: “Hay temor a las represalias. Alguien quiere compartir una información, pero no quiere que la persona afectada sepa de dónde viene. ¿Qué hubiera cambiado si Wado lo hubiera hecho en un on? Es todo muy anómalo y difícil de codificar”.

En un plano más general de la interna del Frente de Todos, Courel consideró que “hay un desacuerdo político profundo y se ha hecho público que no logran una traducción en un discurso y un acuerdo de ningún tipo. La única punta en común es que nadie tiene una idea de romper o que se divida el Frente de Todos”. “Ése es el único punto en común y fuera de eso no hay más”, agregó.

En este sentido, afirmó que “hay una idea por parte del presidente de no echar a nadie y de sus adversarios de no abandonar el gobierno. Mientras que ninguno de los dos sectores tomen una decisión política la cosa va a seguir así hasta que se defina un candidato”.