Presidida por el Nuncio Apostólico se realizó la tradicional procesión náutica junto a la imagen de San Salvador

Este domingo se llevó a cabo el cierre de la edición número 95 de los Festejos a San Salvador, santo patrono de los pescadores, organizada por la Sociedad de Patrones Pescadores, la Comisión de Festejos de San Salvador y la Parroquia Sagrada Familia y San Luis Orione, en este año especial rumbo al centenario; en el marco de la cuadragésima primera Fiesta Nacional de los Pescadores.

La procesión fue presidida por el nuncio apostólico de su Santidad en Argentina, SER monseñor Miroslaw Adamczyk representante del Papa Francisco en nuestro país y lo acompañaron Monseñor Gabriel Mestre, el padre obispo de la diócesis de Mar del Plata y el párroco de Sagrada Familia, Miguel Cacciutto.

Estuvieron presentes, el presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, Vicente Galeano, Patricio Ciminelli, delegado municipal del puerto en representación del Intendente del Partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; el presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, Gabriel Felizia; el jefe de Prefectura Naval Mar del Plata, Prefecto Mayor Rodolfo José Cattaneo; en representación del comandante el jefe de Estado Mayor del Área Naval Atlántica, Capitán de Navío, Osvaldo Pablo Sasia; en representación del jefe de la Base Aérea Militar, Vicecomodoro Gustavo Jorge Sasserolli; el director de la Escuela Nacional de Pesca Capitán de Navío Daniel Alberto Maldonado.

En esta edición, la imagen del santo fue acompañada por cientos de fieles que recorrieron a pie la calle Magallanes e hicieron una parada en la Prefectura Naval Argentina. Allí el Obispo bendijo a la institución y oró por el personal que custodia nuestro mar y cuida a nuestros pescadores.

En el Monumento al Pescador, se depositó una ofrenda floral para recordar a todos los fallecidos durante su labor en el mar.

Luego la procesión ingresó a la Banquina para embarcar en las lanchas y realizar la tradicional procesión náutica. A bordo del Buque Don Mario, San Salvador recorrió las aguas y allí se realizó un homenaje a los fallecidos en el mar. Luego se ingresó a la Base Naval, sede del Comando del Área Naval Atlántica de la Armada Argentina, donde las embarcaciones que participaban de la procesión fueron recibidas por personal militar a proa del Aviso Ara “Bahía Agradable”, dependiente de la División Patrullado Marítimo y en representación del comandante el Jefe de Estado Mayor del Área Naval Atlántica, Capitán de Navío, Osvaldo Sasia. Desde el Don Mario, el director de la Escuela Nacional de Pesca Capitán de Navío Daniel Alberto Maldonado y el excomandante Guillermo Tibaldi, quien fuera capitán del ARA San Juan arrojaron una corona de laureles en memoria de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan.

Ya en tierra, el padre Obispo Gabriel Mestre bendijo los frutos y artes de pesca.

El presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, Vicente Galeano hizo entrega de una placa al Nuncio Apostólico SER Monseñor Miroslaw Adamczyk, en prenda de gratitud por presidir la Fiesta de San Salvador, Patrono de la Colonia Pesquera del puerto de Mar del Plata.

Por otro lado, el presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, Gabriel Felizia, junto a los directores María del Carmen Suárez, Eduardo Mayer y Hernán Chale también hicieron entregan de un presente al Nuncio.

Luego se hizo entrega de una placa en agradecimiento a la Banda Militar de Música Santa Bárbara de la Base Aérea Militar Mar del Plata que amenizó los festejos. Y otra placa a la Comisión de Festejos San Salvador, en reconocimiento a la labor realizada por los festejos al santo patrono.

Para cerrar los festejos, el Nuncio dio un mensaje a la comunidad pesquera: “La gente de Mar del Plata vive al lado del mar; al lado del Océano, vive del mar. Una de las amenazas de nuestro mundo contemporáneo es la tendencia a la superficialidad; un peligro de aplanamiento de todo. El mar con su profundidad nos invita naturalmente a descubrir la profundidad de nuestra alma y de nuestra vida. En las páginas del Evangelio, muchas veces encontramos a Jesús y a sus discípulos en el mar de Galilea. Los apóstoles fueron pescadores, gente que vivía del mar. El mar se ha convertido en un particular lugar de encuentro del ser humano con Dios”.

Además, SER Monseñor Adamczyk, reflexionó: “Pienso en los pescadores, marineros, las autoridades portuarias civiles y militares, y en todas las personas que viven al lado del mar y viven del mar. El trabajo de ustedes requiere sacrificios y renuncias; está ligado al peligro y a las dificultades. No siempre el mar es solo lindo y tranquilo. Hay un dicho que dice: “quien no sabe rezar que vaya al mar”. El mar nos permite descubrir la potencia de Dios y nos hace reconocer nuestros límites. Para conservar nuestra propia identidad y fe, para mantener vínculos familiares, para no ceder a la debilidad, debemos ser hombres y mujeres de oración”.

Por último, manifestó: “En ocasión de esta procesión náutica, quisiera presentar a todos los hombres y las mujeres del mar en Argentina y especialmente de Mar del Plata, mis mejores deseos de buena salud, prosperidad y de todas las gracias celestes y terrestres, que necesitan”.

Acompañaron, además la procesión, el tesorero de la Unión del Comercio, Industria y Producción, Eduardo Mayer; Jorge Kuznetzov, starosta de la parroquia ortodoxa rusa "Los Santos Mártires Reales"; Alejandra Contessi, en representación del Astillero Naval Federico Contessi; representantes de asociaciones y cámaras empresarias, sindicatos, a las colectividades con sus estandartes y feligresía.

Cabe destacar que la Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena” quien está cumpliendo, en este 2023, 50 años ininterrumpidos de actividad educativa acompañó a la procesión náutica con su buque de instrucción pesquera Ara “Luisito”.

De esta forma culminó una edición más de la Fiesta Nacional de los Pescadores que en esta oportunidad no contó con su tradicional cantina típica. La actual Reina Nacional de los Pescadores, Julieta Romero y su corte de Princesas, Dahiana Hansen y Camila Mústico continuarán su mandato y sus actividades hasta el 2024.