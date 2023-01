Temporada 2023: "Los bolsillos están flacos y todo duele"

Con el primer mes de la temporada finalizado, llegaron los balances que no en todos los sectores fue positivo. A pesar de que los números oficiales hablaron de récord turístico, en el sector hotelero y gastronómico no sintieron tal impacto.

"Fue una temporada buena, pero no récord para la gastronomía y hotelería por el tipo de público que vino, cómo se dio enero, las fiestas que cayeron en domingo y que el clima no fue bueno", manifestó Jesús Osorno, presidente Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata.

Según los números que registraron "se debe haber redondeado alrededor de un 80%", no obstante, "si bien oficialmente no discuto las cifras de visitantes que fueron 695 mil en la primer quincena, quizás no se alojaron en hoteles, sino que hubo más en departamentos de alquiler y con menos consumo, cosas compradas en supermercados y menos en gastronomía", declaró.

En esta línea consideró que hubo una caída del consumo en Mar del Plata debido a la franja etaria que llegó a la ciudad en enero: "Hubo más público joven que se hospedó en hostel, hoteles de 2 estrellas, departamentos. Después los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas bajaron, faltó ese segmento de público de 40-60 años con mayor poder adquisitivo".

Con los números sobre la mesa, resaltó que el año pasado contaron "con el Previaje, por el cual vino gente que evidentemente no se podía alojar en lugares informales -le decimos de esta manera porque no pagan los mismos impuestos que nosotros- y eso nos pone poco competitivos con respecto al alquiler de un departamento".

En cuanto a la estadía promedio "este año tenemos 4 o 5 días cuando en el 2022 teníamos entre 7 y 10 días", afirmó.

Asimismo, aseguró que la situación se vivió en distintas ciudades de la costa: "Evidentemente han elegido otros destinos turísticos. Por más que un funcionario dijo que estamos altos en los precios, yo creo que no, los costos se empujaron en una Argentina inflacionaria con un número mayor al 100% y la hotelería sólo aumento un 70%".

"Lo que pasa es que los bolsillos están flacos y todo duele, entonces a la hora de gastar la gente se mide y esto es una consecuencia lógica. Dónde quedó ese público que está faltando, es lo que tenemos que ver a nivel macro y hacer un estudio posterior a nivel nacional", concluyó.