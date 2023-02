Censo en Mar del Plata: "Los números guardan total consistencia"

Tal como lo informó este portal de noticias, en el informe entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el partido de General Pueyrredon, los habitantes del distrito alcanzan las 682.605 personas.

Del total de población, hay 355.574 mujeres y 320.123 son hombres. Mientras que 189 personas no se identificó con ninguno de los géneros.

En cuanto a las viviendas particulares en el partido llegan a un total de 348.264. Respecto a las viviendas colectivas 742.

En viviendas particulares habitan 675.759 personas. Mientras que la misma en viviendas colectivas, alcanzan las 6.719 personas. Y por último, 127 personas están en situación de calle.

Argentina, en tanto, tiene una población total de 46.044.703 habitantes de los cuales el 51,76% son mujeres y 48,22% hombres, mientras que el 0,02% manifestó no identificarse con ninguna de las anteriores.

¿Sabés cuántas personas habitan en tu provincia? ¿Cómo se distribuyen por sexo? Mirá 👇 Más info en https://t.co/t58CixnNJT pic.twitter.com/xW3Tqeucm8 — Censo 2022 🇦🇷 (@Censo2022) January 31, 2023

A raíz de ello, el senador marplatense Pablo Obeid señaló a El Marplatense que "el primer impacto que nos pasó a varios es que a priori esperábamos un número mayor y entonces resultó en parte una sorpresa", aunque señaló que "cuando vemos la perspectiva y notamos que la Provincia creció el 12%, esos 63 mil habitantes más tiene relación en el total provincial y Nacional".

Para el senador provincial, "si miramos para atrás el salto que hay desde el censo anterior al 2010 fue de casi el 10% entonces en la historia del crecimiento de los últimos 20 años guarda relación. Entonces esa sensación casi futbolera de quien acertaba el número no condice cuando uno mira los números globales e históricos".

"Los indicadores vienen a poner orden", dijo luego y habló sobre el comparativo con otros distritos de la zona: "Apreciamos que en la pandemia ha pasado un fenómeno de personas que se asentaron en la Costa para una mejor calidad de vida, trabajos por zoom, etc, en el caso de Villa Gesell o Miramar, y lo hablamos con los Intendentes en las personas que buscan otra calidad de vida".

En cuanto a la coparticipación, Obeid señaló que más allá de lo que se ordena habitualmente "hay varios indicadores", analizó que "la salud y las camas de internación hacen que Mar del Plata tenga una diferenciación con otros municipios del interior, porque acá solo está el CEMA, son menores expectativas, me parece que es un elemento más y que todos los indicadores de distribución de recursos son en algún punto arbitrarios pero para todos los municipios por igual, en algunos casos con respecto a la población o en las camas".

"Me parece -amplió finalmente- que no es el punto para justificar el no focalizar que si se hace con el presupuesto que se tiene en el Municipio de General Pueyrredon de $77 mil millones para este año y nosotros queremos hablar qué se va a hacer con ese dinero que si se cuenta", remarcó.