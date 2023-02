Reclamo en Inspección General: "Es un acuerdo que tenemos desde julio pero no cumplieron con su palabra"

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizó este miércoles una protesta frente a Dirección General de Inspección General, reclamando por acuerdos que permitían puestos de trabajo en espacios públicos y que hoy no respetan. También anunciaron que si no obtienen solución, endurecerán el acampe.

"Desde el mes de julio que venimos con un conflicto con inspección general. Tuvimos mesa de diálogo pero hoy esto ya pasó a mayores y por eso decidimos que ya no aguantamos más el maltrato de ellos, la irresponsabilidad y la falta de palabra. Por eso estamos acá y no nos vamos a mover hasta que nos solucionen los problemas", dijo Miguel Porreta por parte de la rama de trabajadores de espacios públicos.

"Las problemáticas que tenemos son los acuerdos que venimos teniendo con los puestos de trabajo. Hay compañeros con 35 años de antigüedad en sus trabajos. Cada día cambian de idea, no respetan y después cuando llega el momento, manotean los puestos, se los llevan y maltratan a los compañeros", continuó Porreta.

"Nosotros tenemos más de 40 puestos de trabajo en Mar del Plata. En este caso fue el del carro que trabaja en Plaza Colón. Fue un acuerdo que se viene trabajando desde julio pero ayer ellos fueron y no cumplieron su palabra, amedrentaron al compañero y se quisieron llevar el puesto que para nosotros representa una familia que no come", indicó desde UTEP.

"Venimos charlándolo con la gente de Inspección General y sus directores pero ellos no cumplen con la palabra pero nosotros pedimos una mesa de trabajo con el Sub Secretario de Gobierno porque ellos dicen que no tienen la solución. Son todas mentiras, son excusas", explicó Porreta.

"Así que no nos vamos a mover de acá hasta que venga el Subsecretario y los políticos que tienen que responder ante los compañeros de trabajo. Tenemos más de 150 personas trabajando en la calle y son 300 familias a las que no queremos que amedrenten", expresó desde la rama de trabajadores en espacios públicos.

"Si no hay respuesta, nos vamos a quedar acampando hasta que la consigamos. De acá no se va a mover nadie e iremos reforzando la medida si no tenemos respuesta", concluyó Porreta.