Angélica González sobre los taxistas: "Cuando hablé de mafia me refería a su actitud guerrera"

Con las aguas más calmas luego del paro de taxistas y remiseros el fin de semana pasado, la edil de Coalición Cívica, Angélica Gonzalez, tras su protagonismo en el diálogo con ese sector, detalló que que su intención "no era cuestionar el trabajo", sino que Mar del Plata creció demasiado y "no cubren la demanda existente".

En ese sentido, en diálogo con "Regreso" CNN (FM 88.3) González sostuvo: "Mi proyecto es un expediente que fue presentado y está a la espera de los primeros informes del Ejecutivo, falta Legal y Técnica. La respuesta será determinada por el análisis de la Comisión de Movilidad".

Al mismo tiempo, sobre el paro del pasado viernes, remarcó que la medida fue tomada "sin considerar" al ciudadano marplatense y que "las razones no se relacionaban con el expediente" porque se trata de un proyecto de Ordenanza que entró a movilidad y debe circular por más comisiones.

"Es decir, no es una Ordenanza que esté en funcionamiento, sino que es un proyecto que ni siquiera está en su análisis inicial. Esto no les sacaría el trabajo, por el contrario es una oportunidad para el marplatense que quiere brindar trabajo a través de la plataforma", añadió la concejal.

Asimismo, aclaró que buscan establecer una regulación municipal para quienes trabajan en plataformas digitales, por lo que pondrían a taxistas y remiseros al "mismo nivel de exigencia de pagos y registro profesional".

Acerca de su declaración en la que tildaba a los taxistas de mafiosos, indicó: "Me refería al método de protesta. Tienen derecho de ejercerla, pero no fueron las formas. Mi intención no es cuestionar su trabajo, sino que Mar del Plata creció demasiado y no cubren la demanda existente".

"Es muy difícil conseguir un auto y en otros horarios no están. Se olvidaron que pertenecen a una ciudad que vivía el mejor fin de semana de toda la temporada y trata de recuperarse luego de la paralización de tareas", agregó.

En cuanto al diálogo que mantuvo con los presidentes del bloque, destacó que el objetivo era que se manifestaran y plantearan las posibilidades de modificación, aunque "sus planteos eran imposibles de alcanzar, como eliminar el expediente".

"Quisimos escucharlos porque nunca habían hablado conmigo y me tomaron como enemiga de los taxistas. En cualquier sociedad hay que vivir con los pensamientos distintos, sin ser enemigos", comentó y aclaró que cuando habló de mafia se refería a la "actitud guerrera" que tuvieron.

"Fue un proyecto que estimé que era importante para la ciudad. Pretendo seguir igual de objetiva con mi proyecto y atender las situaciones que hacen al medio de transporte en Mar del Plata. Con suerte podría aprobarse en Movilidad y se trabaría en Legislación, sólo fue un proyecto", concluyó.