"La planta de cannabis es la más investigada del mundo"

Las primeras plantas de marihuana encontradas en China, cuyas semillas fueron usadas como alimentos, generaron la curiosidad humana y un incipiente estudio de la planta con el correr de los años. Por esto, más adelante se sumó el uso terapéutico, contra todo tipo de dolor.

Las flores de las plantas se usaban como emplastos, o vía oral.

Toda esa experiencia en su uso acompaño a la humanidad durante toda su existencia, hasta llegar a estar en la farmacopea de los países más avanzados.

El universo del cannabis legal se expande a gran velocidad en el Estado argentino. Nadie imaginaba hace uas décadas que haya Reprocann o un “Cannabis Conicet”, una empresa nacional de Base Tecnológica dedicada a la industria de la planta de cannabis.

Para entender más de dónde está ubicada Argentina en el mapa del cannabis, El Marplatense dialogó con Diego Nutter, presidente de la Cámara Marplatense del cannabis e integrante de Cannabis Medicinal Argentina.

-¿Cómo está regulado actualmente el cannabis en Argentina para consumo y para producción?

- El cannabis en Argentina está regulado por la Ley 23.737 (Ley de drogas en general) donde indica que la posesión de cannabis está prohibida penado con prisión efectiva. La Ley 27.350 (Ley de investigación del cannabis) promulgada en el 2017 a demanda de padres de chicos con epilepsia debido a su potencial uso en la reducción de las convulsiones. Está ley es solo para investigación y usuario terapéuticos. Para quedar dentro de la ley se debe acceder al Reprocann, sus siglas Registro en el Programa de Cannabis.

Mientras, que la Ley 27.669, última ley creada para el desarrollo del caño y el cannabis medicinal, está ley lo que hace es abrir la puerta al comercio de cannabis con fines terapéuticos, un paso más a la 27.350 que permitía el cultivo pero no su comercializacion.

La 27.669 crea la agencia Reguladora del canna Is, encargada de entregar licencias para a) cultivo b) procesado c) elaboración de producto final d) transporte e) comercialización.

Está ley fue publicada en el boletín oficial el lunes de la semana pasada, así que está todo por hacerse y ver qué alcances irá teniendo.

Se presentará en sociedad en la Expo Costa Cannabis este fin de semana en Chapadmalal.

¿Cómo se accede al Reprocann?

-Se visita al médico, se llena un formulario de consentimiento mutuo esto se sube a la app "Mí argentina" desde donde el ministerio de salud da o no el ok y quedas o no autorizado.

Si quedarás dentro del registro (casi que no hay en la historia del Reprocann órdenes denegadas) esto te permite portar hasta 40 g de flores, 4 goteros de 30 ml de extractos, cultivar hasta 6m2 o 9 plantas en floración.

Esto fue muy importante ya que abrió en principio las puertas de los consultorios; hasta ese momento los médicos miraban con recelo el uso del cannabis, su principal excusa era que faltaban ensayos clínicos y que no tuvieran un marco de legalidad. Al ser promulgada la ley empezaron a sentirse más contenidos y ante tanta demanda de los pacientes fueron empezando a acompañarlos.

Esto fue abriéndose de a poco hasta llegar al 2021 donde los usuarios recreativos vieron la posibilidad de sumarse al Reprocann para poder cultivar tranquilos y llevar sus flores a cualquier lado sin tener que temer a la policía.

Ahí se fue gestando una modalidad de cultivo en grupos o una persona que cultiva para su grupo de amigos de forma legal, cambio todo el paradigma.

Sin querer se había creado un mercado minorista que de a poco va reemplazando al clásico narcotráfico.

- ¿Cuál es el debe y haber en la materia?

- El debe considero que es avanzar en una ley que contemple todos los usos del cannabis y no quedarse en lo estrictamente terapéutico.

Si bien el Reprocan ha logrado correr la barrera del prohibicionismo hacia atrás el acceso sigue siendo burocrático y en teoría para un grupo puntual de personas.

Otro punto a revisar es como será el acceso al cannabis una vez que la 27.669 comience a implementarse, hasta donde se sabe hoy el acceso será con indicación médica y en aquellos casos en los que se quiero comprar un producto que contenga + 0.3 % de thc deberá hacerse bajo receta archivada.

En mí opinión esto debería conversarse ya que la mayoría de los síntomas y patologías con potencialidad de uso de cannabis requieren de productos con mayor cantidad de thc que de cbd, siendo que el mayor porcentaje de usuarios recurre al cannabis por dolor crónico y si o si se necesita del thc.

Todo esto será revisable y se irá acomodando en tanto la ley comience a funcionar.

En el haber hay que destacar como desde el 2017 hasta hoy se ha avanzado mucho, se ha desestigmatizado a la planta, al consumo y al consumidor.

Si pensamos en el cannabis hace tan solo cinco años, cómo era etiquetado, cómo se discriminaba y estigmatizaba a los usuarios y vemos dónde estamos hoy parados, donde el consumo es visto de forma más natural, al consumidor se lo dejó de ver cómo un adicto-criminal y personas adultas mayores lo han adoptado en su vida diaria el balance creo que es satisfactorio.

Esto sin dudas fue logrado por haber trabajado mucho en informar y educar, estás dos cosas son las que hicieron que se corriera esa cortina de oscuridad y al poder explicar y dar a entender que muchas de las cosas que se decían eran mitos , que esos mitos estaban armados justamente para generar prohibición y clandestinidad la conciencia social fue cambiando, caso diría madurando para llegar dónde estamos parados hoy, con buena parte de los profesionales de la salud incorporandolo cómo herramienta válida, con adultos mayores, padres y sociedad en general utilizandolo de forma adulta responsable.

-¿Por qué es importante tener una agencia regulatoria del cannabis y cáñamo?

La agencia Reguladora viene a darle un marco y un orden a algo que al haber avanzado de forma tan acelerada puede tener sus puntos grises. Creo que este orden apunta entre otras cosas a tener productos de calidad certificada, con controles de calidad, con saber que hay un origen legítimo y un producto cuidado.

Esto desde ya tendrá sus avances y retrocesos cómo algo que está empezando y entre todos tenemos la responsabilidad de lograr que la industria en base al cannabis sea una de las más importantes del país.

-¿Qué bondades tiene la planta o el cultivo respecto a otros?

-En principio es una planta anual, eso hace que año a año los cultivos puedan ser captadores de carbono, ayudando al medio ambiente.

Es una planta que tiene mucha capacidad de absorber metales pesados, esto hace que pueda usarse para remediar suelos contaminados.

De la planta de cannabis puede utilizarse todo su material sin tener prácticamente desperdicios, desde los tallos para hacer telas, pasando por el centro del tallo para hacer pulpa de papel y sus semillas aportando material para biocombustibles, aceite para distintas industrias y hasta la industria alimenticia.

En la década del '30 en EE.UU comenzó una gran campaña para demonizar la, sus principales atacantes fueron desde poderes económicos a grupos racistas quienes lograron que en la década del 60 el cannabis fuera prohibido en todo el mundo.

Al haber sido prohibida y eliminada de la farmacopea su uso terapéutico disminuyó y prácticamente solo se mantenía el uso recreativo hasta la década del '90 donde vuelve a tomar fuerte impulso debido al uso entre personas con cáncer y hice en los estados unidos.

Estos grupos se organizaron y reclamaron a las autoridades por su uso legal obteniendo los primeros permisos a fines de la década del '90 en EE.UU y en el año 2000 una ley de uso específicamente terapéutico, la primera del mundo luego de la prohibición

Desde ahí hasta el año 2015 todo estuvo bastante estático, con algunas excepciones y avances icónicos como la ley uruguaya del 2013, primer país que regulaba el uso adulto.

En el año 2015 , a través de un documental de cnn, se empezó a definir el uso en epilepsias refractarias y este hito fue el que hizo que todo se moviera de forma muy acelerada y rápida.

El descubrir que el cannabis podía reducir en frecuencia e intensidad las convulsiones hizo que se formaran organizaciones de padres cuyos chicos convulsionaban solicitándole a los gobiernos de distintos países leyes que permitieran el uso sobre todo en esos casos.

Al ir promulgándose leyes más permisivas la ciencia podía avanzar en investigación aportando más datos y ayudando a derribar mitos sobre los cuales se había construido la prohibición de su uso.

Esto llevo a qué al día de hoy sea la planta más investigada del mundo aportando datos sobre su posible uso en enfermedades neurodegenerativa, dolor crónico, cáncer, hiv, entre otras.

Sobre el entrevistado:

Diego Nutter es Presidente cámara marplatense del cannabis, Director Fenix-cann, Presidente Asociación civil cbg 2000, Miembro fundador Cameda (cannabis medicinal argentina) y Fundador Asociación Marplatense de cannabicultores.