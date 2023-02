El pedido de la mamá de Lucía Pérez a días del segundo juicio: “Esperamos respeto y que se haga justicia”

El segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez comenzará la semana que viene, más precisamente el 7 de febrero, en una sala del Tribunal local. Ahí, en el mismo lugar donde hace dos años tres jueces absolvieron a Matías Farías, Alejandro Maciel y Juan Pablo Offidani, los últimos que la vieron con vida aquel 8 de octubre del 2016. En ese entonces, solo la causa por venta de droga prosperó.

Pero, no serán los mismos magistrados los que volverán a juzgar a los acusados, ya que Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas serán llevados a un jury de enjuiciamiento por mala praxis judicial, otro proceso por el que deberán pasar los familiares de la víctima, como si no tuvieran suficiente.

En la previa del juicio, la mamá de Lucía, Marta Montero, habló con TN en una nota íntima y no se guardó nada. Habló de sus expectativas en este nuevo debate, su opinión sobre la Justicia y qué espera encontrar cuando todo esto pase

Marta sabe que los días que vienen van a ser duros, muy duros. Por eso prepara la pava, se sienta como todas las tardes a tomar unos mates y piensa: “¿Será que esta vez va a ser diferente?”. Confía en que sí, pero también tiene sus dudas. Es que la Justicia ya le falló en una oportunidad. Lo único que espera es poder encontrar la paz suficiente para hacer el duelo de su hija y sanar de una vez por todas.

¿Cómo están viviendo el desarrollo de un nuevo juicio?

En este segundo juicio vemos la posibilidad de que Lucía tenga justicia, porque en el anterior nunca se juzgó el femicidio. Creemos que va a descansar en paz, porque ella nunca le hizo nada malo a nadie, pero sí queremos terminar con esto y que ella de una vez por todas tenga justicia, porque es lo que se merece. La Justicia es cómplice de la injusticia que hicieron con ella.

¿Es difícil pasar todo esto de nuevo? ¿Les duele?

A esta altura ya no sé qué es lo que más me duele, pero sí sé que es una perversión lo que hizo la Justicia. Estuvimos casi 7 años luchando, estando, yendo de un lado para el otro, no pudiendo dormir más de una vez, cansados, trabajando, gastando hasta el último peso que tenemos. Es terrible para una familia, encima de haber perdido una hija, todavía pasar por todo esto. Es hasta pornográfico que la propia justicia haga pasar a una familia por lo que tuvimos que pasar. Gracias a Dios y a mucha gente que nos acompañó, tuvimos la fortaleza para seguir adelante.

Esa Justicia que a vos como madre te indigna, es la que no tuvo perspectiva de género. ¿Crees que no supo mirar lo que le pasó a tu hija?

No tuvo ni perspectiva de género, ni humanitaria. Esto va más allá del género, somos seres humanos. Lucía era una criatura de 16 años, era menor de edad. ¿Qué hacemos con los tratados que Argentina firmó, los tiramos a la basura? Y los jueces juzgan lo que ellos quieren. Están equivocados. Son más que perversos.

¿Cómo viste la actuación de la fiscal en la investigación?

Más allá de la fiscal, acá los que juzgaron y los que dieron el veredicto fueron estos jueces. Entonces, no tiremos tierra para atrás y actuemos con las pruebas que teníamos. Porque si te digo que al próximo juicio vamos con las mismas herramientas que en el primero, no estaba tan mal eso que dijo esa fiscal. Porque sino es echarle la culpa a uno u otro, pero acá los que dieron ese veredicto fueron tres varones: Gomez Urso, Viñas y Carnevale. Tenían todas las pruebas para poder juzgar como debían. Ya roza la perversidad lo que hicieron en el juicio.

¿Fue difícil el camino entre el primer juicio y lo que viene ahora sabiendo que ese Tribunal no llega aún a un jury de enjuiciamiento?

Hace 4 años que estamos con este jury, fue una grandísima lucha llegar hasta ahí. Pero todo puede pasar con esta Justicia. Uno de ellos se jubiló tempranamente como si nada hubiera pasado, mientras los otros dos siguieron con la impunidad de creer que se podía hacer lo que quisieran

¿Preferías un juicio por jurados?

No creo en el juicio por jurado en casos de abuso y femicidios. La misma gente que agrede a una mujer o abusa de una criatura puede tener la capacidad y apertura de poder juzgar a otro. Nos falta mucho culturalmente y se necesita educación, no estamos a la altura de poder llevar un juicio de esa manera. Mirá si el mismo que te da un sopapo es el que tiene que juzgar, no puede ser, porque no están preparados, ni hay un protocolo. Con esta Justicia que tenemos, no creo que pueda funcionar.

¿Qué sabes de los condenados?

Lo único que sé es que uno de ellos (Farías) está pidiendo salidas transitorias. A 20 días del juicio se le ocurre salir a la calle. Y hay otro de los imputados (Alejandro Maciel), el que salió absuelto, que falleció de un momento para el otro.

¿Cómo estás vos como mamá, al transitar todo esto de nuevo?

Es muy difícil. La pérdida de un hijo es irreparable, es como si te cortaran una parte tuya, es un ser que continúa. El cordón umbilical no se corta nunca porque ese hijo es parte tuyo, nació de tu sangre y creció y lo tuviste ahí hasta parirlo. Es imposible no conectarse siempre.No hace mucho me desperté soñando con ella que andaba en skate y yo le decía ‘cuidado, Lu, que te vas a caer’. Y se reía y hablaba conmigo. Yo la veía como si fuese ahora, no esa Lucía que se fue hace mucho tiempo.