Kimberley no pudo con All Boys

Kimberley no pudo mantener la levantada del tercer cuarto y cayó por 83 a 73 frente a All Boys de La Pampa en la segunda presentación de ambos en la Liga Federal de básquet.

Marcelo Piuma fue la figura de la noche con 24 puntos y 10 rebotes para la visita en tanto que Joaquín Floria se destacó en el dueño de casa con 21.

En un partido que se presentó parejo desde el inicio, los dirigidos por Juan Cruz Gavazza supieron encontrar buenos momentos de su quintento titular para hacerse con la ventaja.

En el primer cuarto, Kimberley comenzó con una buena defensa que anuló los ataques de All Boys y, en ataque, supo encontrar a Joaquín Floria que estaba con la muñeca caliente. Sin embargo, una ráfaga comandada por Valentino Fazzini le dio un parcial de 11-3 favorable al conjunto de La Pampa que así cerró el primer chico 26-21.

En el segundo, la rotación favoreció de movida al "Dragón" que tuvo a Valentín Calegari como estandarte y, por medio del ex IAE, logró dar vuelta el marcador con buenos minutos de Tomás Framiñán. Pero All Boys siempre tuvo un as bajo la manga y, en este interín, fueron Marcelo Piuma junto a Alexis Kneche los que hicieron que la visita se fuera al vestuario arriba por uno.

El regreso al "Valentín Pérez" mantuvo la tendencia al punto que la chicharra sonó con empate en 61 en la antesala del último período. Y fue ahí donde All Boys se equivocó menos y aprovechó la falta de eficacia en los tiros perimetrales de Kimberley que se lo notaba ansioso por no dejar escapar el partido.

Finalmente, la victoria quedó para el "Albiazul" por 83 a 73 y mañana volverá a presentarse en Mar del Plata ante Unión en "El Quincho". Por su parte, el "Verdiblanco" aguardará al próximo fin de semana para hacer su presentación de visitante ante Racing de Olavarría.

SÍNTESIS

Kimberley 73 : L. Iriart 11, J. Floria 21, E. Martín 0, M. Maciel 11 y L. Ecker 3 (FI). V. Calegari 11, T. Framiñán 10, G. Marich 6 y N. Cobo 0 . DT: Diego Cavaco.

All Boys 83: A. Manera 11, A. Knetch 22 , Rausch 8, V. Fazzini 13 y M. Piuma 24 (FI). E. Paredes 0, S. Basualdo 0 y G. Yorio 3. DT: Juan Cruz Gavazza.

Parciales: 21-26, 43-44 y 61-61.

Cancha: Valentín Pérez, de Kimberley