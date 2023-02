"El deporte te saca de todo y cosecha gente buena"

Por Camila Cadel

Julio Aguilera es de Tapalqué, provincia de Buenos Aires pero vive en Mar del Plata hace 11 años y se siente tan marplatense como uno oriundo. Hizo su carrera de boxeador desde los 14 a los 37 años, en donde consiguió el título de Campeón Argentino dos veces, una en 1986 llevándose el título en el segundo round por nocaut, con 48 peleas invicto.

"Vine un día a comer un asado a la ciudad, con Maravilla Martínez, Juan Martín Coggi y Locomotora Castro y me quedé. Enseguida conseguí trabajo de albañil, un departamento y decidí quedarme", comentó Aguilera.

Con mucho esfuerzo, pudo construirse su propia casa en el barrio Las Américas y con el paso de los años, construyó también un gimnasio de boxeo en la parte de adelante del terreno en donde vive y trabaja cada día, que está ubicado en Irala 10343. Todo lo hizo él, con esfuerzo y dedicación.

Un deportista que fue importante para el país pero que hoy no es reconocido, decidió dedicar su vida a la disciplina que ama y a ayudar a que chicos que sueñan convertirse en boxeadores, puedan hacerlo. "Nosotros hacemos campeones y ese es mi objetivo", indicó Aguilera.

Julio, decidió poner todo de sí para este gimnasio y prepara hoy a tres chicos y una chica para que compitan a nivel nacional y es por eso que mantiene el contacto con la Federación para inscribir a sus deportistas. Cuando se presenta una competencia en otra ciudad Aguilera pone de sus "bolsillos, sin ayuda de nadie, para que los chicos viajen y tengan la oportunidad de competir".

Pero no todo es competencia. El deporte es salud, compañerismo, equipo y eso es lo que intenta priorizar y reflejar. "Se me presentaron madres de algunos chicos diciendo que no iban a poder venir más a entrenar porque no me podían pagar la cuota. Les dije que los traigan igual porque yo quiero que los chicos hagan una actividad y que no estén en la calle cayendo en adicciones. Esto te saca de todo lo malo y cosecha gente buena", expresó Aguilera.

"A veces doy clases los sábados a la mañana, a chicos que vienen y tienen ganas de entrenar. Algunas veces voy a comprar yerba para tomar unos mates con ellos y otras hacemos algo para comer a la parrilla juntos", comentó el ex boxeador.

"Trabajamos acá de lunes a viernes, arrancamos a las 18:30 y hasta las 22:30 no paramos. Muchas veces se extiende porque a los chicos les gusta estar acá. Yo les digo que esto está para que lo aprovechen, que lo usen. Y así vemos también quién está para competir", dijo Aguilera.

"Yo no preciso la plata, lo hago por los chicos para que hagan deporte y para tener un cariño que a mi hace falta, me hace bien. Desde los 12 años ya pueden venir, hasta los 99. Vienen personas grandes que tienen problemas físicos, dolor de cintura y hacemos clases localizadas", explicó Aguilera.

"Quise agregar alguna actividad de defensa personal, más variedad pero a los chicos no les interesa eso, no vienen. Ellos quieren ponerse un par de guantes, se entusiasman. Los chiquitos se van contentos y me dicen 'mañana vengo de vuelta'. Eso me hace bien a mi", mencionó el ex Campeón Argentino de boxeo.

"Yo me levanto a las 5 de la mañana, levanto las alfombras, lavo los pisos, barro y tiro lavandina, asi vienen los chicos y está limpio. Sea quien sea la persona que venga, pobre o no, el lugar tiene que estar limpio para recibirlos. Vienen desde el barrio Belgrano, del Autódromo, de la zona de Camet", expresó el ex deportista.

El ejemplo de Julio como el de tantos otros ex deportistas que son olvidados pero que intentan continuarlo desde otro lado, es digno de celebrarse. No es marplatense pero esto pasa en Mar del Plata, en un barrio alejado del centro de la ciudad en donde hay personas quizás con no tantas oportunidades como otros, pero con ganas de prosperar deportivamente. Por eso siempre es bueno ayudar con lo que se pueda, para que los chicos tengan la oportunidad.

"Ahora queremos hacer un evento en marzo, en la Plaza Las Américas junto a la sociedad de fomento para juntar alimentos no perecederos. Vamos a llevar el ring ahí para hacer algo lindo y para que la gente nos vea", concluyó Aguilera.