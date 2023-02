Superlikecitas, una propuesta para conocer personas en citas rápidas

El método conocido como Speed Dating utilizado en reconocidas películas o series como "Hitch", "Sex and the City", "Doctor House", "The Simpsons", entre otras desembarcó en la ciudad.

Super Like Citas Rápidas es un proyecto familiar, cuya novedad radica en que el participante tiene menos exposición que en una app de citas.

"Te presenta su nuevo evento con el método de citas rápidas de 7 minutos para conocer hasta 15 personas", explicó la creadora, Vale Cufré a El Marplatense.

"Este famoso método de Speed Dating o Citas Rápidas fue creado hacia fines del 1900 en EEUU y llevado a Europa con mucho éxito e interpretado en varias series o películas", remarcó.

"En nuestra ciudad, Superlike citas ha llegado con está nueva forma de encontrar el amor y desde septiembre del año pasado llevan realizados más de 20 eventos exclusivos de este tipo, con una dinámica efectiva, divertida y a la vez muy descontracturada", dijo.

Además, fueron pioneros en implementar en Mar del Plata el primer encuentro gay de citas rápidas, con gran repercusión en toda la comunidad.

Su principal objetivo es vincular personas que buscan ampliar oportunidades para" encontrar el amor de su vida, pero también para extender sus vínculos sociales y hasta sus redes laborales", explicó.

En cuanto al método, desde la organización explicaron que se "entrega a cada asistente una planilla donde figuran todos los concurrentes, allí podrán marcar SUPERLIKE si esta persona les pareció interesante para iniciar una relación amorosa, marcar LIKE si podría estar interesado en iniciar una relación de amistad/laboral, o bien no colocar nada".

"Si existiera match entre alguno de los participantes, los organizadores compartirán sus datos por privado pasadas las 24 horas. Desde ese momento quedará en manos de los concurrentes contactarse, vincularse y darle rienda suelta a la posibilidad de haber encontrado el amor, o simplemente se llevarse una hermosa experiencia", agregaron.

"Superlike Citas Rápidas realiza eventos privados, sin la exposición de las populares Apps de solos y solas ya que muchas personas no están dispuestas a mostrarse públicamente o cruzarse a conocidos no deseados en esta búsqueda", destacaron.

"El objetivo es acercar a las personas, y brindarles una nueva manera de abandonar la soledad", manifestaron.

Información a tener en cuenta

Los eventos están destinados a personas mayor de 21 años. No se pide ningún comprobante que acredite tal situación, solo dejará constancia en el formulario de registro cuál es su estado civil.

Las reuniones están divididas en diferentes rangos etarios (con mucha amplitud) simplemente por una cuestión organizativa. Ejemplo 25 a 40 años, 30 a 50 años, 40 a 60 años, etc.- Las convocatorias se realizan a eventos hetero, gay, les.

Los interesados deberán ingresar a la página de Instagram @Superlikecitasmdq, enviando mensaje directo con su dirección de mail.

Allí recibirán toda la información, completarán un formulario con datos personales, y realizarán la inscripción al mismo.

Están prohibidas las fotos, y la dirección del evento se brinda solo a los participantes 48 horas antes.