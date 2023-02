Dayub: “El espectáculo es muy divertido y al mismo tiempo produce emoción y lágrimas”

La multipremiada obra “El Equilibrista” se presentará todos los lunes de febrero a las 21 en la avenida Luro 2289. Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro de la avenida y calle Corrientes.

La emblemática obra le valió a Mauricio Dayub todos los premios y distinciones desde 2019 hasta hoy. Uno de los últimos galardones recibido fue el premio Konex al mejor unipersonal de la década.

Además fue el único espectáculo que en 2021 realizó funciones en Casa Matriz en Palermo: Chacarerean Teatre y Sucursal Centro: Maipo. Y, en 2022 giró por Europa, Tel Aviv y Montevideo.

El actor Mauricio Dayub dialogó con CNN Radio AM 950 y se refirió a la vuelta a "La Feliz" con su obra.

“El espectáculo es muy divertido, pero al mismo tiempo esa risa produce emoción y lágrimas”, dijo.

“Sigo disfrutando de esta maravilla que es el Equilibrista y de El Amateur que es mi otra obra que tengo en cartel en mi sala en Buenos Aires”, señaló en Verano CNN y remarcó que trajo este espectáculo a Mar del Plata porque “uno siempre quiere volver a donde fue feliz”.

El actor, detalló de qué se trata la obra y dijo: “El Equilibrista, es una historia personal. Es la historia de un secreto que se me reveló cuando tenía treinta y pico de años de casualidad porque yendo a rodar una película a Yugoslavia, me dieron dos días libres y decidí ir al pueblo donde habían nacido mi mamá y mi abuela”.

“Por una callecita del pueblo que mi mamá recordaba, fui golpeando puerta por puerta y diciendo el apellido de mi abuela. Ahí es donde se desató la historia de mis abuelos anónimos que nunca se imaginaron que su historia representaría a cada espectador de argentina porque al final de cada función los espectadores me comparten historias similares”, expresó.

Dayub, subrayó que en la obra representa distintos papeles para interpretar a cada familiar: “Es un espectáculo muy lúdico donde aprendí a manejar varios objetos y a tocar el acordeón”.

“El espectáculo es muy divertido, pero al mismo tiempo en El Equilibrista esa risa produce emoción y lágrimas”, sostuvo el actor.

Sobre la obra

“El Equilibrista” es la historia que cada una de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

"Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué."