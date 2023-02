Leiva, tras la defensa del título: "No le esquivo a nadie"

El campeón marplatense de boxeo, Matías Leiva, defendió la corona sudamericana de la categoría super pluma contra el trelewense Montesino y en ese marco, expresó que su siguiente meta es "pelear en el exterior".

En ese sentido, en diálogo con "Primera Tarde" de Mitre Mar del Plata (FM 103.7), remarcó: "Trabajamos bien para esta pelea. Me sentí en un gran momento físico y mentalmente. No soy de estudiar a los rivales, solo lo hago el día del pesaje. Estoy acostumbrado a eso y aunque se que no todos pelean igual, confío en mi trabajo y mantengo la idea de que cada pelea es diferente".

Tras la consagración de la corona sudamericana, el boxeador marplatense la defendió en tres ocasiones y desde aquel momento, manifestó: "El físico y la potencia es distinta en mí. Afirmé mejor las manos a la hora de definir y pese a que no lo noqueé, de a poco lo haré mejor".

"En cada encuentro, la gente me cuenta que le gusta mi forma de pelear. No soy pegador, pero cada vez fortalezco mi manera de boxear y las tácticas con los técnicos", señaló.

"Estoy muy agradecido con Sosa y Olivera -sus entrenadores- porque desde que llegué con ellos, nunca bajaron los brazos y tampoco lo voy a hacer yo. Respondieron y son unas grandes personas", afirmó Leiva.

A pesar de que todavía no tiene un nuevo combate confirmado, aseguró que su plan es "pelear en el exterior", lo que sería su siguiente meta, luego de haber cumplido el sueño en el ranking argentino y añadió: "No le esquivo a nadie".

Al mismo tiempo, acerca de la situación del boxeo en la ciudad, indicó: "Hay muchos que están para grandes cosas, como Águila, Bertola y Bastida. Le ponen mucho empeño y el que quiere apuntar alto, estoy seguro de que va a llegar".