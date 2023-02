Empleados de Comercio se manifestaron por despidos en un supermercado chino

El Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica (SECZA) se manifestó en las puertas de un reconocido supermercado chino, ubicado en las inmediaciones de Alvarado y Chile, tras una serie de despidos y amenazas por parte de los dueños tras la afiliación de los trabajadores al sindicato.

"La situación se repite en un supermercado de origen oriental, una empresa muy importante, la estructura así lo índica. Lo que no explica es el trato con el personal porque han despedido a trabajadoras por afiliarse a la organización sindical, no están cumpliendo con el convenio colectivo y no pagan los sueldos", manifestó Darío Zunda, secretario general del SECZA.

Ante esta situación, explicó que "esto es una protesta que empieza hoy y se va a extender a los distintos comercios de los cuales tenemos denuncias e intervenciones del Ministerio por la falta de registración laboral e incumplimiento del convenio colectivo".

Desde el sindicato recalcaron que "queremos que los trabajadores estén en blanco y cobren los sueldos que corresponden, para eso estamos en la calle".

En relación al hecho que impulsó esta medida de fuerza, señaló que "fueron despedidos dos trabajadores, hay cinco más bajo amenaza y son todos los que se afiliaron a la organización sindical".

Sobre la posibilidad de que los dueños del supermercado desconozcan la legislación laboral, afirmó que "tienen asesorías, traductores cuando vienen a hablar, contadores, abogados. Hay un camino que tiene que ver con la no registración o la mala registración para no cumplir con los sueldos que tienen que cobrar".

Asimismo "hoy estamos denunciando que hay trabajadores que está ganando 80 mil pesos y tienen que cobrar 140 mil. Es inadmisible que un trabajadores que está todo el día en un comercio prestando servicios tenga que ganar un sueldo de ese monto", declaró el secretario.

Por lo que "nosotros al Ministerio le damos intrusión a partir de que desarrollamos la protesta porque creemos necesario que les haga entrar en razón para evitar este tipo de conflicto que no le agradan a nadie, pero son ellos los que perjudican a otros comerciantes", concluyó.