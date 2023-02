Preocupación por el estado del HIGA: el calvario de una familia que vio postergada en dos ocasiones una operación

Continúa la preocupación por el mal estado del Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" (HIGA), una de las sedes hospitalarias de la región y que recibe pacientes de 15 distritos. En los últimos meses fue de público conocimiento el faltante de gas, luz, las pésimas condiciones de infraestructura y las carencias de materiales mínimos como papel higiénico.

Sobre esto se presentó un pedido de informes a fines del 2022, exigiendo al gobierno provincial las explicaciones correspondientes al suministro y también sobre otras irregularidades en el servicio como la provisión de alimentos (tanto para pacientes como para profesionales de la salud), el funcionamiento de ascensores y la atención médica fuertemente afectada. Pero sobre esto, no hubo respuesta.

Mientras tanto los pacientes y familiares viven con disgusto lo que sucede en el HIGA y las consecuencias que se trasladan a las necesidades médicas de los pacientes.

Uno de esos casos es el de una marplatense, Romina Hernández, quien acompañó a su hermana que tenía que ser operada de un riñón, pero la intervención no pudo llevarse a cabo, tal como se le había informado.

"Este martes tenían que operarla, es la cuarta operación de riñón que tiene. Viene de dos suspensiones de turno, una porque no tenían insumos y en esta última oportunidad por falta de luz", alertó la mujer que se contactó con esta redacción.

"Se tuvo que bañar con agua fría porque mas o menos en septiembre robaron las calderas y no las recuperaron nunca. Ni hablar de la falta de higiene que hay en todo el hospital, tienen sábanas manchadas, no tienen almohadas, en el tercer piso tienen acumulación de cigarrillos", aclaró Hernández.

"Con respecto a mi hermana, la ingresaron al quirófano y a la media hora nos llaman diciendo que la habían subido a piso y que no la iban a operar. Llamé a su médico y me respondió que 'no le rompiera las pelotas y que era una desubicada llamándolo a las 7'. Yo jamás le falté el respeto. Ella vive con dolor, porque el riñón lo tiene lleno de piedras, está toda hinchada y es una persona grande de 54 años", dijo.

"Después siguieron con las vueltas de operarla o no y mientras tanto mi hermana lloraba por el estrés que conlleva eso, hasta que 11:30, bajó otro urólogo y avisó que no iban a poder operarla finalmente porque en el quirófano de ellos no había luz. Estaban operando con una luz de emergencia a una paciente con cáncer. Así que la mandaron para la casa diciendo que vuelva a insistir el lunes en conseguir cama porque también está ese problema", aclaró la hermana de la paciente.

"En el HIGA no hay ni papel higiénico, cada uno se tiene que llevar el suyo, no hay alcohol, no tienen agua para tomar, los baños son un desastre, no tienen ni tapa de inodoro. La gente se baña con agua fría, las camas están sostenidas con cajas y ladrillos y no tienen luz para operar", añadió Hernández.

"No hablo solamente por mi hermana sino por un montón de gente que acude ahí. Al ser un hospital regional, recibe personas de todos lados. A todos les pueden hacer lo mismo que sufrimos nosotros. Las condiciones edilicias y la falta de humanidad que hay ahí, son terribles. Hay gente buena por supuesto, como el camillero que nos tocó pero después es un desastre que no se ponga un peso ahí", concluyó.