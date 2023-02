Raverta recorrió las nuevas instalaciones de ANSES en Presidente Perón

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, estuvo en el partido bonaerense de Presidente Perón, donde recorrió las nuevas instalaciones de la oficina del organismo y conversó con los trabajadores y vecinos presentes. Lo hizo acompañada de la intendenta local, Blanca Cantero.

Durante la visita, Raverta sostuvo: “Estamos llevando a cabo en todo el país un plan de infraestructura para que las personas que se acercan a ANSES lo hagan en un espacio cómodo, agradable y de calidad. Este nuevo edificio en Guernica es una clara muestra de lo que como organismo deseamos: estar cerca de cada argentina, de cada argentino y dar respuestas a sus necesidades”, al tiempo que informó que “en Presidente Perón hay 7600 jubilados y pensionados que todos los meses asistimos desde el organismo y desde el mes que viene cobrarán el aumento por Ley de Movilidad del 17,04 por ciento más el refuerzo para los de la mínima. Este refuerzo será de 15 mil pesos a pagarse en marzo, abril y mayo, lo que garantiza mejor capacidad de compra y valor adquisitivo”.

Además, la titular de ANSES remarcó la necesidad de que las y los diputados nacionales traten la nueva Ley de Pago de Deuda Previsional porque “hay 766 personas en Presidente Perón que tienen la edad para jubilarse y no van a poder hacerlo porque les faltan años de aportes. Les estamos pidiendo a los diputados de la oposición, quienes en diciembre no bajaron al recinto, que nos den la oportunidad de discutir esta ley, porque en todo el país son 800 mil argentinas y argentinos que no tendrían esta herramienta para acceder a una jubilación”.

“Tengo que agradecer al Gobierno nacional y a Fernanda Raverta por esta gran inversión en Guernica, que se traduce en beneficios para las vecinas y vecinos que se acercan a estas nuevas y confortables oficinas para realizar distintos tipos de trámites sociales”, afirmó Cantero.

Sobre la oficina

La delegación está ubicada en Calle 7 N° 25, localidad de Guernica, y funciona de viernes de 8.30 a 14.30 horas. Los trabajos, que significaron una inversión por parte de ANSES de 10 millones de pesos, incluyeron electrificación para 28 puestos, pintura interior y exterior, armado de oficinas, mobiliario general, iluminación, entre otros.

Desde 2021 y en lo que va de este año, ANSES lleva inauguradas 66 oficinas y puso en valor 45 más. Actualmente, lleva adelante 29 obras simultáneas en todo el país.

Participaron de la visita, por parte de ANSES, el subdirector ejecutivo de Prestaciones, Juan Manuel Tignanelli; la directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, Paula Ferro; el jefe de la Regional Conurbano III, Matías Murabito, y el jefe de la delegación local, Manuel Tofanelli.