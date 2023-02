Gustavo Marangoni: "Hay un operativo clamor alrededor de Cristina"

Gustavo Marangoni, analista político, habló con CNN Radio para entender el presente del frente oficialista de cara a las próximas elecciones.

"Si uno toma como referencia lo sucedido esta semana, diría que hay un operativo clamor alrededor de Cristina, pero paralelamente un llamado a que todos aquellos que quieran presentarse a la primaria lo hagan", explicó en diálogo con Hora 10, de Francisco Olivera.

En ese sentido, agregó que "uno supone que si Cristina levantara su declaración del 6 de diciembre, cuando dijo que no se iba a presentar, quizás no habría muchos rivales para competirle".

"¿Por qué le convendría competir a Cristina en un escenario adverso para el oficialismo? Para reafirmar su liderazgo. Pero, Cristina perdiendo una presidencial... Es una especie de 'Danza con lobos' donde se presenta la idea de que ella no va por la proscripción y se abre un nuevo escenario para el peronismo", expresó.

Según el analista, "si hubiere competencia dentro del Frente de Todos, sería una novedad que plantea una suerte de anomalía en el paradigma peronista, en el que si hay conducción no hay competencia. Hoy, la realidad es que un Presidente peronista que está facultado a buscar una reelección no parece tener el acompañamiento. Y hay ministros que le dicen al Presidente que sería bueno que defina que hacer. Para el Presidente hay interpelación, pero para Cristina hay clamor".

"Lo que hemos visto esta semana se parece más al Frente para la Victoria que al Frente de Todos", describió.

En esta misma línea, marcó que "eso te llevaría, el día de mañana, a competir por la hegemonía de una nueva versión del peronismo frente al kirchnerismo. En el caso de Scioli, que no pasó, no tenía una base atrás como si le ocurre a Sergio Massa con el Frente Renovador".

"Si Cristina es candidata, yo creo que Alberto no se presentaría. Si fuera a la inversa, y otro compitiera con el Presidente, estamos también ante una novedad en la cultura del peronismo, que refleja que el Presidente no tiene los atributos de liderazgo reconocidos por la mayoría del oficialismo. Si no, no estaríamos discutiendo esto", analizó.

"Hace dos semanas, el Presidente afirmaba que no se hablaba con su Ministro del Interior, y ahora se sacó una foto sonriendo sentados juntos. Este tipo de idas y vueltas pueden ser varias de acá a junio", expresó.

"La persona que tiene 30 o 35 años mira para atrás y dice 'acá gobernó peronismo o macrismo, y no estamos contentos con los resultados'. Después es un misterio ver cómo llegan a las PASO los otros partidos, porque también en el itinerario de las provincias no todos compitan con gobernadores y su partido", cerró en relación a los demás candidatos.