No repitencia: "Con el nivel de violencia que vivimos, los límites son necesarios"

A mediados del año pasado, el gobierno Bonaerense presentó un documento preliminar en donde se pretendía eliminar que los alumnos de secundaria repitan por tener más de dos materias adeudadas y también las sanciones. Sin embargo, tras la disconformidad por parte de las autoridades educativas y docentes, esta medida dio marcha atrás.

Además de la posibilidad de que los alumnos puedan pasar de año a pesar de adeudar más de dos materias del año anterior, podía implementarse de forma continua una modalidad que se aplicó al inicio de la pandemia en el sistema de calificaciones, desapareciendo así las numéricas.

“A la educación secundaria hay que modificarla, pero no pensamos hacerlo a las trompadas y sin consensos", dijo el director general de cultura y educación, Alberto Sileoni tras la postergación de la reforma y también agregó que van a "modificar algunas cuestiones, pero no esas cosas. Nos va a llevar más tiempo y vamos a trabajar en consenso con los directivos de las escuelas".

Sobre esto, el presidente de profesionales de educación asociados, director de la escuela secundaria "La Chacra" , Luis Distefano dialogó con CNN Radio (FM 88.3).

"En el caso nuestro de secundaria, empezamos con esta novedad que tuvimos sobre la ambientación del régimen académico nuevo, que lo salimos a combatir explicándole a la gente en qué consiste. Por suerte el Ministro suspendió la aplicación. La cuestión más fuerte era la de la repitencia", expresó el Director de La Chacra.

"Se sigue fortaleciendo lo que se viene planteando desde la pandemia y pos, tiene que ver con las calificaciones, con el esfuerzo, con ir en contra del mérito, las reglas de juego de la escuela y las sanciones. Ese proyecto armaba una estructura que le sacaba herramientas a las escuelas y a los directores, para no poner límites en la adolescencia", aclaró Distefano

"Eliminaba la calificación numérica, las instancias de mesa de examen siendo que si los chicos se llevaban una materia, derivaban con el profesor del año siguiente. No importaba la cantidad de materias. Las sanciones también y eso hace que los chicos vean que no hay límites y esto genera que ante una falta grave o un hecho de violencia, el alumno al otro día esté en el aula para reflexionar con todo igual", mencionó desde el ámbito educativo.

Por otra parte, se había analizado la posibilidad de que las materias dejen de dictarse por separado y pasen a hacerlo de acuerdo al área de conocimiento que compartan, englobadas en ocho o nueve “agrupamientos verticales” durante los seis años de secundaria.

"Creo que ellos tienen muy impregnado de que la secundaria es un derecho y que por eso no hay obligaciones, entonces tienen que estar los chicos ahí y terminarlo con su título para pasar a lo siguiente. Ese es el momento en donde los chicos necesitan saber hasta donde pueden llegar y por eso hay que poner límites", dijo Distefano.

"Si nosotros como sociedad no explicamos dónde es una falta de respeto y dónde no, yo me pregunto cuándo lo hacemos entonces. Con el nivel de violencia que vivimos, las situaciones que vivimos diariamente, es necesario. El caso de Fernando Báez Sosa demostró un poco eso porque si esos chicos hubiesen tenido limites y valores en casa y además una escuela que apoye, tal vez no hubiesen llegado a esa instancia", concluyó el Director de secundaria.