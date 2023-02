Unai Emery cuestionó la decisión de Dibu Martínez y criticó a su equipo

Unai Emery, entrenador del Aston Villa, se mostró en desacuerdo con la decisión de su arquero, Emiliano Martínez, de subir a empatar el partido en el último córner del juego, lo que le costó el cuarto gol en contra a los Villanos. Contexto: iban 92 minutos y estaban 2-3.

El entrenador venía hablando de la decepción por la actuación de su equipo y, de la nada, tiró: "Por ejemplo, nunca le dije (poniendo énfasis) a mi arquero de ir a marcar el gol a los 92 minutos. Porque tal vez, yo no tengo la estadística, porque hay un gol cada 100 intentos, y 20 veces se hacen las transiciones y 10 goles. Hoy no se hizo". Y se refirió en general a su Aston Villa: "No muy inteligente, no consistente en cómo competir y competir. Podemos perder, pero 2-4 no da... Prefiero que analicen.", añadió el técnico

Ojo. Es el mismo entrenador que cuestionó al Dibu después del Mundial grandioso del argentino, por algunos gestos o actitudes en los penales. Y está claro que al arquero no le agradan esas críticas públicas.

Martínez fue protagonista en la derrota del Villa por meterse un gol en contra en un disparo de Jorginho en el tiempo añadido. La pelota dio en el travesaño y después su cabeza antes de introducirse en la red. Encima, en el último minuto, con córner a favor, el marplatense decidió subir a rematar, lo que dejó desguarnecido su arco y permitió que, de contra, Gabriel Martinelli hiciera el 2-4 definitivo. Cosas del fútbol, pero...

MÁS CRÍTICAS

"Estoy desilusionado, es mi responsabilidad. Pero hoy a ellos les doy la responsabilidad".

"Hay que dominar teniendo la pelota. Dirijo acá para tratar de controlar el partido, de construir un estilo. Si solo corremos, corremos, corremos, no es la idea de construir esto todos los días".

"Jugamos muchas veces así, pero cuando hicimos un gol, pensamos, los tiempos. Este no es el espíritu, se lo dije, pero no es una sorpresa porque esto es un camino".

"No jugamos como queríamos. Tenemos que reaccionar y ser responsables. Cuando hay un error, hay que tratar de ser mejores. Es tiempo de transición".

"Somos responsables compartidos. Podemos jugar los mismos 11, podemos cambiar, hay que tratar de construir un equipo".

Los dos equipos llegaban al partido con algo en común, venían de perder con el Manchester City por 3 a 1 y buscaban cambiar la cara del equipo. Las emociones llegaron temprano: en la primera, habilitaron a Ollie Watkins por el sector izquierdo del ataque villano, se metió al área y definió cruzado para abrir el marcador y despertar a todos los hinchas presentes. Cuatro partido consecutivo con gol para el delantero inglés.

Pero el puntero no se iba a dar por vencido tan fácil. Primero un aviso de Ben White, que definió sobre el Dibu y la salvaron en la línea, aunque la jugada fue anulada por offside. Igualmente sería un aviso de lo que se iba a venir. Un centro por derecha, un mal despeje de Tyrone Mings que cabeceó hacia el medio del área y Bukayo Saka agarró la pelota de lleno y le rompió el arco a Martínez, que poco pudo hacer para evitar la igualdad.

En un trámite cerrado del juego, los de Unai Emery lograron la ventaja nuevamente gracias a Coutinho. De una jugada colectiva, la pelota llegó a Alex Moreno que dio un pasante rasante al área, Buendía la dejó pasar y el brasileño definió al palo derecho de Ramsdale, que se tiró hacia el otro lado. Sin mayores inconvenientes, se fueron al descanso 2 a 1.

Ya en la segunda mitad, los de Arteta salieron a cambiar su suerte. Luego de un par de situaciones, a la salida de un córner, Zinchenko remató desde el borde del área al primer palo del arquero argentino para reinstaurar la paridad: 2 a 2. Debut en redes para el ucraniano en su nuevo club. Inmediatamente, Saka pudo dar vuelta el resultado, pero la pelota se fue por arriba del arco.

Unai Emery movió el banco para buscar una respuesta de su equipo -entre los sacrificados, salió Emiliano Buendía-, pero no consiguió aprovechar sus chances. Para colmo, el destino le jugó una mala pasada a Emiliano Martínez: en el segundo minuto del tiempo de descuento, Jorginho sacó un sablazo que pegó en el travesaño, la pelota rebotó en la cabeza del uno argentino y se metió en el arco.

Desesperado, el Villa salió a buscar el empate en el último suspiro. El Dibu subió a cabecear, pero el centro fue pasado, los de Londres salieron disparados de contra y habilitaron a Gabriel Martinelli quien, en una carrera similar a la del Pity Martínez en la final de la Copa Libertadores 2018, metió el gol con el arco vacío: 4 a 2 y final del encuentro.

Con este resultado, el Arsenal llegó a los 54 puntos y le sacó tres de ventaja momentáneamente al Manchester City, que finalmente luego empató con el Nottingham Forest. Por su parte, el Aston Villa sumó su tercera derrota seguida en el campeonato y se mantiene en la 11° posición con 28 unidades. La próxima fecha, los de Arteta visitarán al Leicester y los de Emery jugarán con el Everton.