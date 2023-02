Vacaciones "Pet Friendly": cómo cuidar de las mascotas y dónde llevarlas en Mar del Plata

Ante la llegada del verano, surge la duda de hacia dónde ir de vacaciones con las mascotas y cómo cuidarlos del calor. Por ello, el veterinario Juan Atilio Di Paolo, explicó los cuidados correspondientes a la hora de vacacionar con ellos y las opciones "Pet Friendly" que existen en la ciudad.

En ese marco, Di Paolo aseguró en "Primera Tarde" de Radio Mitre (FM 103.7): "En Mar del Plata no contamos con lugares Pet Friendly´s. Hoy en día un poco más, pero no están preparados para que los turistas nos visiten con sus mascotas. Sin embargo, al sur de la ciudad se encuentra la Yes Playa Canina".

"Una cosa es que nos permitan ir con mascota y otra es que el sitio esté preparado para que vayamos con nuestros perros. Cada persona que quiera viajar con su animal deberá ponerse en contacto con el lugar de alojamiento y con los que quiera visitar",

Acerca de la playa mencionada, donde hay distintas actividades para las mascotas y está adaptada a ellas, el doctor destacó que "todas las actividades giran en torno a ellos", tales como yoga, surf y caminatas.

A su vez, agregó que la idea es que la persona sea el "acompañante de su mascota" y que hay una "gran diferencia" en la seguridad que ofrecen.

"Están realmente preparados; con baños, un sistema de emergencia en caso de golpes de calor y trabajadores capacitados. Deberían haber más, estamos en una ciudad turística y el perro es un integrante fundamental", analizó el doctor.

En paralelo, sobre los cuidados a la hora de vacacionar con las mascotas, remarcó: "Desde casa, debemos tener un plan sanitario completo -vacunación y desparasitación- y una correcta identificación, como las medallitas con el número de teléfono".

En simultáneo, puntualizó que si el animal no está acostumbrado a viajar en auto, hay que "adaptarlos progresivamente" y una vez en el lugar, es principal estar "atento a los puestos de hidratación, llevarlos por la sombra y no salir en horarios picos de temperatura".

"Si no hay, podemos llevar una lonchera para que puedan refrescarse. Cuando nosotros tenemos calor, ellos sufren mucho más. La incidencia del sol directo sobre la arena o el asfalto es muy peligroso", recalcó el experto.

Tras la playa, señaló que luego tienen que ser "enjuagados con agua dulce y bien secados" para evitar infecciones en la piel.

En cuanto al supuesto alga "mata perro", aclaró que en realidad apareció una babosa moqueada y aunque aún son conjeturas, "no fueron encontradas en Mar del Plata".

"Es la primera vez que sucede y la gente no debe atemorizarse. El único cuidado es el que tenemos cotidianamente; que no coman nada de la calle y vigilarlos con responsabilidad", concluyó.