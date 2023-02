“La principal preocupación de la gente de Mar del Plata es la salud”

Por Germán Ronchi

(enviado especial)

Los casi 30 grados en las veredas de Capital Federal se apaciguaron al ingresar al Centro Cultural de la Recoleta. Pero las luces preparadas para la filmación de la entrevista acaloraban el ambiente. Horacio Rodríguez Larreta llega puntual y se apresta, a pesar del calor de afuera y el de las luces, a colocarse el saco y luego el micrófono. Y sonríe.

El jefe de gobierno porteño, que oficializará su precandidatura a presidente, la semana venidera, sabía de quién iba a entrevistarlo, que llegaba desde Mar del Plata: "Me encanta Mar del Plata. De chico fui a veranear, así que conozco muy bien la ciudad", comienza mientras saluda y se sienta.

En la entrevista exclusiva de Rodríguez Larreta con El Marplatense habló sobre la preocupación de la situación actual del país y en específico de nuestra ciudad. La actualidad y lo que se debe hacer. Su propuesta de gestión y cómo llevar a cabo el plan integral.

"Hay que ser crudo porque la situación hoy es muy difícil. Acaban de anunciar un 6% de inflación. Es terrible para comprar los útiles de la escuela, el pan a $550…eso es un drama para la gente, como lo es la pobreza, la inseguridad. En la ciudad estamos mejor comparado con otros lados, pero el Conurbano, Rosario y Mar del Plata la pasa mal", inició la conversación a modo de diagnóstico sobre la actualidad que atraviesa Argentina.

Y continuó: "Eso recojo en todo el país, estoy recorriendo toda la Argentina. Estuve en Mar del Plata con Guillermo Montenegro, en una reunión de vecinos que estuvo súper interesante. Lo mismo hago en todo el país, voy más a escuchar, aprender y ver la realidad regional, que a ´discursear´. Quiero entrar en la realidad de cada uno y conocer los problemas específicos".

Respecto a nuestra ciudad, Rodríguez Larreta detalló que "hay problemas generales como la inflación e inseguridad, pero después es importante conocer cada lugar. Por ejemplo, Mar del Plata, conocer cómo está el tema de la pesca y la proyección, cómo está andando el polo tecnológico y tremendo es el tema de salud, cómo se quejaba la gente. La principal preocupación de la gente de Mar del Plata es la salud. Los hospitales son provinciales, pero habría que estudiar si no es conveniente que los hospitales los maneje el municipio. Hay falta de insumos, de profesionales, falta de atención, un turno para no sé cuándo y ¿manejado desde La Plata? Está muy alejada de la realidad. Habría que evaluarlo seriamente".

Y su opinión para solucionar esta cuestión, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, profundizó: "No hay soluciones mágicas. Cuando tenés un problema grave de salud como tiene Mar del Plata, cuando tenés una inseguridad creciente, cuando tenés un sector como la pesca que está muy golpeado, no hay uno primero que el otro, hay que ocuparse de todo cuando uno" .

"Yo soy Intendente de la Ciudad de Buenos Aires y yo me ocupo de todo; no es que la educación va por encima de la salud. Es muy importante la educación, pero la salud es la vida de la gente, como la seguridad también. Hay que tener una visión integral. No hay parches", ejemplificó.

Y remarcó: "En Mar del Plata me quedé muy impresionado por los problemas en la salud".

Sobre la idea de traer a Mar del Plata un plan efectivo que realizó en Capital Federal bajo su gobierno confió: "No creo en eso de ´copiar´, ni mucho menos que yo vaya desde Buenos Aires a decirle a los marplatenses lo que tienen que hacer. Sí hay cosas que acá han funcionado bien y hay experiencias que uno puede compartir como la seguridad o la video vigilancia, la capacitación a los policías, el mapa del delito. El plan de seguridad de Mar del Plata, lo tienen que hacer los marplatenses, yo no creo que tenga que ir a decirles lo que tiene que hacer. Mar del Plata tiene gente más que capacitada. Claro que podemos compartir la experiencia porque la Capital de Buenos Aires es la más segura de Latinoamérica".

En la continuidad de la entrevista, y apuntado hacia las posibilidades de resolver las problemáticas que aquejan a los argentinos, Rodríguez Larreta sentenció que "se pueden hacer las cosas bien. ¿Sabés cuál es la fórmula? Laburo. Hay que remangarse, laburar seriamente, sin prometerle a la gente soluciones mágicas. No existe eso. Hay que tener un plan y mantenerlo en el tiempo. La ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de eso".

- ¿Cómo define a Mar del Plata? ¿Es turística, productiva, industrial, tecnológica?



- Mar del Plata no es una ciudad turística; es una ciudad productiva, con mucho turismo. Y algo muy bueno que ha hecho Guillermo (Montenegro) es promover el turismo durante el año. Hay eventos durante el año, hay una gastronomía de un gran nivel que se mantiene los 12 meses, diferentes atractivos. Está bueno lo que se ha hecho porque el turismo da mucho laburo. Pero no es sólo eso, tenés la industria textil, las lanas, la pesca ni hablar. Hoy el mundo necesita alimentos. Argentina tiene una costa larguísima de pesca y la producción sigue siendo poca. También está el Parque Industrial, el Polo Tecnológico y fui a visitarlo y me encontré con una empresa de satélites impresionante. Mar del Plata necesita eso, diversificarse. A eso debe apuntar la ciudad: tiene la industria del gin, el polo gastronómico en Güemes y Olavarría. Pero también es una ciudad que sufre los problemas de todos los argentinos; la inflación nos mata a todos. Por ejemplo, algunos comerciantes me comentaban que venden y tienen que reponer a un precio más caro: pierden guita. Es imposible así, no hay precios.



A su vez, sobre su última visita a Mar del Plata, el jefe de gobierno porteño contó que "me encontré con gente que me decía que estaba por 15 días, pero recién iban una semana y no sabían si se podían quedar a la siguiente porque lo que habían previsto como presupuesto, se les fue a la “miércoles”. Es un drama que la gente no pueda prever 15 días de vacaciones. Eso es la Argentina de hoy".

- ¿Hay una preocupación que se repite en todos los rincones del país que ha recorrido?



- La incertidumbre que genera la inflación, que siempre la corrés de atrás; la inseguridad porque la gente tiene miedo a salir. Eso en todo el país. Después lo que te decía de las problemáticas particulares, como las quejas por el Hospital Regional que eran tremendas. Y en Mar del Plata, si tengo que destacar uno, es la salud.

- Hace unos días se dio a conocer la inflación de enero y comenzó con un 6%, ¿es posible revertirlo?

- No veo un plan del Gobierno para que esto mejore. Habían proyectado un 4% para el final del verano y no lo veo no por casualidad como viene la mano. No hay un rumbo claro para bajar la inflación, lo que genera más angustia. Hoy el que tiene trabajo no llega a fin de mes.

- ¿Una posible solución está en el empleo privado?

- Hace 12 años que no se genera trabajo privado en Argentina, lo que significa que tenemos que hacer un cambio. Por eso la economía no crece, no se desarrolla. Argentina necesita un plan de desarrollo que hoy no tiene y en ese plan, Mar del Plata cumple un rol importante desde lo turístico, desde la pesca, desde la tecnología, pero ese plan no está. Se necesita un plan y mantenerlo en el tiempo: desde cómo vamos a hacer para exportar más, qué infraestructura se necesita, cómo adecuar la legislación laboral a esta realidad porque con la actual no hay empleo privado, cómo cerramos las cuentas fiscales, cómo bajamos la inflación. Es todo. Tenemos que generar un plan integral para producir más, que eso genere más laburo y podamos exportar más. Para la Provincia en particular tenemos un plan que ya está coordinando y liderando Diego Santilli. Tiene que haber un plan nacional, un plan para Mar del Plata con Guillermo, pero enmarcado en la Provincia porque la seguridad, la salud, la educación de Mar del Plata dependen del gobierno provincial.

- ¿Dónde estará Horacio Rodríguez Larreta el próximo 10 de diciembre?

- (Sonríe) El 10 de diciembre, en Argentina, peleándola, siendo parte de la generación que saque el país adelante.