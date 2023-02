Campazzo: "Mar del Plata es mi segunda casa"

El seleccionado argentino de básquetbol enfrentará este jueves a Canadá desde las 21.40 en el estadio Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad por la anteúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2023 de Filipinas, Indonesia y Japón, que se realizará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre.

En la previa, Facundo Campazzo analizó qué tan lejos está el grupo de lograr algo importante para el país, teniendo en cuenta que esta vez no tienen margen de error y disputar dos juegos vitales en una ciudad donde vivió unos 7 años de su carrera deportiva jugando para Peñarol.

"Estoy muy contento de estar en la ciudad, es mi segunda casa y la mejor manera de responderle a la gente que nos da tanto cariño es dejando todo en la cancha, como ya lo demostramos con Bahamas", explicó.

"Es lindo disfrutar con amigos con quienes jugamos, ganamos y perdemos. Estamos juntos, eso es lo importante y que todos quieren estar", dijo.

"Queremos estar siempre que se pueda, hay sentido de pertenencia. A pesar de que no tenga todo su potencial, Canadá sí tiene un equipo que puede competir. Nos estamos preparando de la mejor manera para tratar de conseguir la victoria", declaró el base cordobés, de 31 años, en un mano a mano con TyC Sports.

"Canadá esel partido más importante de los dos, si ganamos estamos clasificados. Canadá a pesar de no traer a todos sus jugadores en las ventanas están 10 a 0 y está clasificdado. Es un equipo que viene a competir", advirtió.

Y agregó: "Siempre se trabajó lo mejor posible para llegar a nuestra mejor versión. Después pueden pasar miles de cosas, como un mal torneo en Tokio 2020. Este es un grupo totalmente nuevo. Si llegamos a clasificar, va a ser un equipo no tan joven, pero con un poco de renovación y otro entrenador".

La salida del "Che" García

Consultado por la forzada salida de Néstor "Che" García, el exjugador de los Denver Nuggets y Dallas Mavericks de la NBA opinó: "Pasó en un momento en el que nadie se lo esperaba, pero pero se tomó bien. Al final la selección es de todos, no de una sola persona. Creo que se manejó de la manera correcta y apareció Pablo (Prigioni) que nos está ayudando muchísimo. Es de primer nivel y estamos sacándole el mejor jugo".

"Prigioni no influyó a la hora de entrenar y concentrar, siempre tuvimos en nuestra cabeza el objetivo. Lo que pasó no nos hizo correr del camino. Estar siempre unidos como equipo fue importante", destacó.

Corte en Dallas

"Sabía que podía pasar, pero no pensé que tan temprano. No se había garantizado el contrato porque puede pasar por falta de funcionamiento del equipo, pero pensaba que en enero podía haber noticias y se adelantó a diciembre. Mas o menos cuando te imaginás las cosas no te sorprende tanto", manifestó.

"Lo duro fue la incertidumbre dónde jugar y puse energía en lo que podía controlar, como entrenar y estar bien. Me fui para Europa y apareció Estrella Roja que me da la oportunidad y es un equipo importante, me siento bien por mi familia y por mi", concluyó.