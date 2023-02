Larreta: "Creo en la firmeza para solucionar los problemas de la gente"

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual precandidato a Presidente de la Nación, dialogó en CNN Radio donde brindó varias definiciones políticas respecto a su plataforma electoral: "Creo en la firmeza para solucionar los problemas de la gente".

"No me imagino llegando a un acuerdo con gente que ve como únicos socios a Venezuela, Cuba y Nicaragua en el mundo. Que cerró las escuelas cuando no era necesario y que sacó a los presos de la carcel, cuando hay que meterlos", sentenció el referente de la oposición en CNN Primera Mañana, en relación a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el oficialismo.

"Ellos son promotores de la grieta y acá el que tiene que cerrar la grieta es el que lidera. Hay que dar el ejemplo y este presidente no solo no convoca nunca al diálogo, sino que se la pasa insultando, agraviando y echando la culpa a la oposición", argumentó sobre la figura del Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Sobre la necesidad de establecer pactos políticos, Rodríguez Larreta ejemplificó con el Pacto de la Moncloa, el acuerdo de Israel de 1985 y la Concertación de Chile al término de la dictadura de Augusto Pinochet. "Los países que salieron de situaciones críticas y graves como las nuestras fue a partir de terminar con las divisiones y de buscar entre todos un modelo de país y un modelo de desarrollo", agregó el dirigente político.

"En la Argentina llevamos ya 80 años de pelearnos entre unos con otros. Tenemos que romper con eso, sino el resultado será el mismo, con más decadencia, más frustración y más caída", sumó Rodríguez Larreta. En este sentido, destacó que hay "energía positiva", con muchos argentinos "a lo largo de todo el país con ganas de pelearla".

"Es una actitud democrática y avasallamiento sobre otro poder, es una barbaridad lo que se está haciendo", criticó el jefe porteño sobre el caso del juicio a la Corte Suprema de Justicia.

A su vez, resaltó el rol de la oposición: "Nunca pasó que con el kirchnerismo en el gobierno la oposición se haya mantenido unida y gracias a esa unidad frenamos todos estos embates contra la justicia. No sé en qué país estaríamos si hubiera podido avanzar".

También agregó: "Esa es la unión que vale. Lo que no creo es en la supuesta dureza de los que gritan desde una tribuna. En la tribuna gritan todos y acá hay que jugar en la cancha".

Otro tema que abordó el precandidato presidencial es la interna dentro de Juntos por el Cambio y la posibilidad de que Mauricio Macri se presente a las elecciones: "Es una decisión de él y hay que respetar sus tiempos".

Asimismo destacó el apoyo del ex presidente a su candidatura y declaró: "Es buena y sana la competencia, presentemos ideas y que la gente decida".