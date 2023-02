Once Unidos fue barrido y se juega la vida en la última fecha

Once Unidos fue ampliamente superado por Paracao -3 a 0- en el segundo partido del tour de El Calafate y, aún en octava posición, buscará este domingo a las 12.30 sumar contra River o una derrota de San Lorenzo para ingresar en los play offs. Fue con parciales de 25-17, 25-20 y 25-14.

El elenco marplatense empezó el encuentro con el pie izquierdo. Además de ser complicado en recepción, ni Aulisi ni Gazaba estuvieron precisos en contraataque, viéndose rápidamente en desventaja por 9 a 2.

De esa manera continuó el juego en el primer segmento. La defensa "albiverde" no pudo detener los duros remates de "La Bomba" y cuando lo hizo, los golpes fueron bien contenidos por Paracao. Lastimado, se vio en desventaja por 10 puntos, donde Borstelmann optó por mover el banco.

Los errores no forzados se hicieron presentes en el cierre y pese a la mejoría en el equipo de la ciudad, el marcador era muy abultado como para revertir la situación y el primer set se lo llevó el combinado de Paraná con un parcial de 25 a 17 (1-0).

Ya en la segunda parte, un Santiago Aulisi encendido marcó la diferencia en el comienzo y luego las paralelas de Gazaba castigaron para no quedarse atrás en el resultado, en razón de que no pudo lastimar la recepción rival.

A pesar de ello, no gestionó bien sus ofensivas y el saque, dándole lugar a la igualdad en once. No obstante a que con un ace y un bloqueo se impuso el conjunto entrerriano, el set fue peleado hasta el final. Paracao bloqueó los intentos "albiverdes" y tras saques impecables de Nocenti, también se quedó con el segundo luego de un parcial de 25 a 20 (2-0).

En el tercer tramo, los de Mar del Plata padecieron los dobles bloqueos y Gazaba buscó sumar con la paralela, pero sobre la mitad de este, el elenco presidido por Horacio Taccone ya caía por cinco puntos.

En su continuación, no se acentuó en defensa y sin romper el juego paranaense -de una agresividad impresionante-, cayó por 25-15 y debe ganar ante River, o esperar que Paracao triunfe frente a San Lorenzo (3-0).