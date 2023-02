Campazzo expresó "bronca y dolor" tras la derrota que dejó sin mundial a la Argentina

Facundo Campazzo, base del seleccionado argentino de básquetbol, aseguró que República Dominicana "pegó cuando tenía que pegar" para imponerse anoche por 79 a 75 al equipo nacional en Mar del Plata y dejarlo sin Mundial 2023, y expresó su "bronca y dolor" por la eliminación.

"Duele, por como se dio el principio del partido. Hay que darle mérito a Dominicana, que lo supo jugar en el momento importante. Pegó cuando tenía que pegar. Creo que en el momento que teníamos que estar no estuvimos. Nos superó un poquito la situación por momentos y no supimos jugar con inteligencia", aseguró el ex NBA tras el partido en el Polideportivo Islas Malvinas marplatense.

Campazzo consideró que "dolerá" la eliminación, pero "hay que vivir con este dolor, usarlo para trabajar, y tener la frente en alto porque se intentó todo lo posible".

"A este grupo le tocará quedar afuera por esta vez. Hay seguir trabajando. Creo que cada uno de los que está acá quiere estar acá, sentir esta sensación de mierda entre nosotros, unidos más que nunca. Es el momento que tenemos que pasar ahora como equipo", expresó.

"Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance buscar nuestra mejor versión. En este caso nos salió mal. Encaramos un partido muy difícil que se nos dio vuelta. Pero no hay que reprocharse nada: hay que trabajar, no queda otra", agregó el jugador emblema del equipo albiceleste.

"Tendremos unas páginas en blanco este año al no jugar el Mundial, pero eso no quita que la selección no siga, porque hay que seguir trabajando. Abrazar esta sensación dolorosa y usarlo para algo positivo. La camiseta es más grande que cualquier cosa", concluyó Campazzo.