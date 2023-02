Las condiciones laborales de los médicos argentinos

La pandemia desnudó los déficits del sistema de salud y desde entonces se debate sobre lo que ganan los médicos argentinos. Una perspectiva es comparar lo que se pagan las prestaciones con lo que ganan los médicos en otras partes del mundo.

CAMEOF (Cámara de medicina oftalmológica) ha llevado adelante este análisis, donde no se refleja las grandes diferencias de cobro de los médicos argentinos frente a otros países, como también acerca una explicación del deterioro que viene sufriendo el sistema de salud nacional.

Para darle un marco comparativo, lo relacionamos con lo que los afiliados pagan de su seguro médico, acá y en otras partes del mundo. No todo es perfectamente comparable, ya que las prepagas argentinas cubren más gastos que en otros países donde algunas prestaciones están cubiertas por salud pública (discapacidad, fertilización in vitro, cinturón gástrico, etc. etc.); pero algunas de estas variables guardan una desproporción entre los valores de la prestación y los costos que llaman poderosamente la atención y se convierten en un punto más en este debate sobre la salud de los argentinos.

Honorarios: las mayores diferencias

Los países que producen instrumental médico de precisión son pocos y casi nada es fabricado en Argentina. Las diferencias en los costos de equipamientos e insumos no son tan grandes con otros países analizados, pero si existen diferencias en los honorarios que perciben los médicos argentinos.

Para reconocer estás diferencias, la Cámara ha utilizado tanto el dólar oficial como el paralelo (dos de las 16 variables de precio del dólar que existen en el mercado) y fijaron tres parámetros de las prestaciones pagados por las prepagas:

Consulta (que es semejante a las consultas en las demás especialidades)

Catarata (que es la cirugía que más frecuentemente)

Vitrectomía (una de las cirugías más delicadas)

Y distintos países:

Uruguay

Brasil

España

USA

La consulta en Argentina para las prepagas está entre 1000/2500 pesos, con valores menores en obras sociales y algo más en algunos otros gerenciadores.

Por eso, se estableció la consulta en $2000 promedio, el 1° de enero del 2023 (180 oficial ,330 el paralelo), lo que representa al dólar oficial 10.80 dólares y al dólar paralelo 5.50 dólares.

La consulta en Uruguay equivale a 25 US$, en España 22 US$, en Brasil a 22 US$ y en EEUU van de 50 hasta 150 US$ de acuerdo al Estado y al nivel del especialista.

Todos estos valores son antes de impuestos y es sabido que Argentina tiene mayor presión impositiva que los paises analizados. Es decir cualquier médico en el exterior cobra, por lo menos, el doble que un médico argentino, problema que se agrava ya que las consultas los médicos las cobran a los 60/90/120 o más.

¿La calidad en la atención se verá afectada?

Vale destacar que los equipos para operar catarata no se fabrican en Argentina, provienen de EEUU, Suiza, Alemania, etc. Y esos equipos al llegar pagan los derechos de Aduana, sin mencionar que los repuestos son más difíciles de conseguir y que Argentina no cuenta con la financiación que otros países ofrecen, pero los equipos utilizados son idénticos a los usados en los demás países.

Y a pesar de utilizar los mismos equipos que en cualquier otra parte del mundo, la cirugía de cataratas, por ejemplo, se abona entre la mitad o la tercera parte, sin aclarar nuevamente, que ese pago se realiza en plazos que se extienden entre 90 y 180 días, siendo Argentina el país con más inflación de los que hemos mencionado.

Muchos afiliados se quejan de la demora para conseguir turno y de cómo se han borrado los médicos de su prepaga, está es una parte de la explicación que justifica el deterioro en la calidad prestacional.

CAMEOF remarca que de mantenerse estas diferencias, la calidad prestacional se va a deteriorar no sólo en tiempo de espera sino en obsolescencia tecnológica.

El Dr. Omar López Mato, oftalmólogo, miembro de la Cámara, aclara “Creemos que el copago es parte de la solución, pero siempre y cuando el dinero que pague el afiliado vaya directamente a manos del prestador (médico, psicólogo, kinesiólogo) porque así se atenuaría el costo financiero que soporta el médico”.

Y como Cámara afirman que “es indispensable que este diálogo no sea solo entre prepagas y organismos estatales, acá están comprometidos decenas de miles de profesionales del arte de curar y centenares de miles de empleados que no pueden ser dejados de lado”.