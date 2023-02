Felipe Miguel: "Nunca vamos a acordar con el kirchnerismo"

Felipe Miguel, Jefe de Gabinete porteño, habló con CNN Radio tras el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.

"Horacio viene planteando hace tiempo la importancia del diálogo para poder construir los consensos necesarios para llevar adelante las transformaciones que necesita Argentina. Eso no se hace llevándose por delante a todos, se hace construyendo consensos, un trabajo que hay que hacer para llevar adelante los acuerdos", indicó en diálogo con Aire de Mañana, de Guillermo Panizza.

"No hace más que reforzar este concepto en el lanzamiento. Acá se confunde a veces qué quiere decir el diálogo, terminar con la grieta. Dialogar hay que dialogar para tratar de construir consensos. Habrá diálogos más fructíferos y otros con los que nunca se van a poner de acuerdo", agregó.

Según señaló Miguel, "nos vamos a enfocar en sostener la unidad de Juntos por el Cambio, que es clave para tener la posibilidad de gobernar Argentina; pero también para llevar adelante los proyectos. No creo que las diferencias previas a las PASO sean sustanciales para el después, creo que todos vamos a apoyar al candidato que gane y estoy convencido que va a ser Horacio".

"Prefiero no imaginar yo el rol de Macri. Es uno de los referentes más importantes del espacio y ex Presidente, está en todo su derecho de decidir él su rol. Están dadas las condiciones y los tiempos para que decida cómo va a seguir aportando", agregó.

Además, indicó que "no hay ninguna precandidatura que condicione la candidatura de Horacio. Se tomó su tiempo y lo hizo para que fuera una decisión muy reflexionada, muy pensada y muy trabajados los temas. El cómo, porque la discusión sobre el diálogo tiene que ver con cómo se hacen las transformaciones. Muchas veces se está de acuerdo en qué hacer, pero la diferencia está en cómo".

"El PRO es un partido amplio, de diálogo; por eso a veces sorprenden estas posiciones extremas o no dialoguistas. Este partido se ha caracterizado por incorporar gente, por supuesto con sus límites. Y acá quiero ser claro: terminar con la grieta no es impunidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra", cerró.