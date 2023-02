¿La Corte Suprema estará presente en la apertura de sesiones en el Congreso?

Félix Lonigro, abogado constitucionalista, habló en CNN Radio sobre la posibilidad de la asistencia de la Suprema Corte de Justicia en el inicio de sesiones legislativas, en el Congreso y en el medio del conflicto entre el gobierno y el poder judicial: "Si fuera juez de la corte, no iría".

"El hecho de que por primera vez en la historia el Congreso encare un juicio a la Corte, hace que exista una rispidez institucional interpoderes. Y es una situación incómoda para los jueces que acudan a la apertura de la asamblea legislativa, en un momento que el Congreso los están mandando a la picota", criticó Lonigro en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

En este sentido, el abogado subrayó que "estas cosas no debieran pasar" en "la vida en democracia y en un sistema republicano, en donde funcionan plenamente las instituciones". Y sentenció que hay cosas más preocupantes en la Argentina que "encarar una volteada general" de una corte.

Sobre la reunión que se llevará a cabo en Tribunales para definir la presencia o no de jueces en la apertura de sesiones legislativas, Lonigro confirmó que se analizará si algún algún perjuicio institucional para el país en caso de no concurrir. "Tal vez decidan que vaya el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, o que no vaya ninguno", agregó. Y resaltó que los jueces están tranquilos porque "esto no va a prosperar".

"En la Argentina hay que corregir muchas cosas. Hay que concientizar a la gente de cuáles son las cuestiones realmente peligrosas, no solamente para la república, sino también para el estado de derecho y la seguridad jurídica en general", concluyó el abogado constitucionalista.