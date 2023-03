Tras las modificaciones en las comisiones, Carrancio denunció que "quieren callarlo"

En el marco del inicio de sesiones, se confirmó el nuevo secretario del Concejo y un cambio en las comisiones, motivo de una polémica encabezada por el concejal representante del bloque libertario en el cuerpo deliberativo, Alejandro Carrancio.

Tras el discurso del Intendente en la inauguración del ciclo legislativo, el edil aseguró en comunicación con Mitre Mar del Plata (FM 103.7): "Es un mensaje similar a lo que ya escuchamos y la construcción de un relato acerca de una realidad que no coincide con lo que vemos en la ciudad. Plantea logros que no son propios de esta gestión, otros que responden al esfuerzo privado y no nombran a las deudas".

"Dijo que en la ciudad no hay grandes obras de infraestructura y en realidad, no hubo ninguna en 4 años. También infló los números y no mencionó la planta política con su crecimiento. Es una práctica usual que el jefe comunal tenga relatos construidos", arremetió Carrancio.

La hipocresía de este intendente, que critica actitudes similares del gobierno nacional pero que las replica en nuestra ciudad, es de un nivel supino. La pauta municipal muchas veces silencia estas cuestiones, pero NUNCA HAY QUE SUBESTIMAR A LA GENTE. — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) March 1, 2023

En paralelo, afirmó que "después de 40 años de democracia no aprendimos nada" porque en la sesión modificaron la composición de las comisiones y en un "acuerdo del oficialismo junto al Frente de Todos", le sacaron la representación que había en Hacienda, donde ahora Nicolás Lauría es el nuevo titular de aquella comisión.

"La decisión que toman es callar a Carrancio. Hay una hipocresía para pararse en el micrófono y criticar al Gobierno Nacional, pero luego hacen algo idéntico. Subestiman a los marplatenses. No me van a asustar ni hacer menguar mi trabajo", remarcó el concejal.