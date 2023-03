Balance hotelero y gastronómico: "Fue una temporada de un 80% de ocupación con poco gasto"

En un balance de temporada, ya finalizada la época más fuerte de afluencia turística en la ciudad, desde los sectores de hotelería y gastronomía de Mar del Plata realizaron un cierre de números, conclusiones y expectativas para lo que sigue.

Un verano que no contó con el Previaje que tanto sirvió en temporada baja y con mucho movimiento turístico que al no poder viajar al exterior por los altos niveles de inflación en el país, acudió a la costa bonaerense para disfrutar de escapadas breves.

Sobre esto, el referente del sector hotelero y vicepresidente de la asociación empresaria hotelera y gastronómica, Eduardo Palena dijo: "Tenemos el balance en cuanto a cantidad de gente que arribó a la ciudad, ya estamos con los números oficiales que hicieron que haya sido una temporada récord. Pero en cuanto al nivel de gasto que hubo, no fue así. Para nuestros asociados, a quienes nosotros representamos, fue una temporada de un 80%".

"Quizás vino mucha gente pero no se alojó en hoteles, aumentó la hotelería sindical, vino gente que no generó tanto gasto como suele generar el turismo en la ciudad. El año pasado con la ayuda del Previaje, estuvimos bien porque somos alojamientos registrados pero tenemos una fuerte lucha con la informalidad porque los departamentos se alquilan por día y esto nos perjudica porque no pagan los mismos impuestos que nosotros. Es una competencia desleal. Esto está en línea con lo que dice UCIP y otras cámaras en cuanto a que no hubo el gasto esperado o la inyección económica que la ciudad necesita después de un año de pandemia", aclaró Palena.

"Al ser un alquiler en donde la gente continuamente entra y sale, es una actividad comercial y por eso tiene que estar regulada. Para habilitarla tiene que pagar todos los impuestos, como son IVA, Ingresos Brutos, Tasa de Seguridad e Higiene, derechos autorales y tienen que estar en regla los empleados", mencionó el referente del sector hotelero.

"No entendemos cómo desde Nación y Provincia se hacen los distraídos con esto. Terminaría beneficiando a todos, primero al público porque tendría mejor calidad de servicio, a la Nación porque va a recaudar IVA, a Provincia los Ingresos Brutos y a la Municipalidad por la tasa. Y en cuanto al sindicato que está haciendo una campaña para tener todos los empleados registrados, no se da cuenta de que hay una cantidad de gente impresionante de gente que en negro. Por eso pedimos que tomen nota, sobre este pedido histórico, porque nadie se hace cargo", sumó el Vicepresidente del sector.

Además, el presidente Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Jesús Osorno expresó: "Estuvimos al rededor del 80% de ocupació, pero el tema de la ilegalidad es una problemática. Esto es histórico en Mar del Plata, se está trabajando desde hace 10 o 15 años. No molestaba cuando se alquilaba por mes, pero cuando empezaron a aparecer los que se alquilan por día o por fin de semana, si. El poder de regularlo lo tiene la Municipalidad, para que tengan los mismos tributos y las mismas obligaciones que tenemos nosotros. Es una pelea de larga data. La Municipalidad en primera instancia debería legislar este tipo de alquileres informales".

Otra cuestión que generó polémica en la ciudad fue el asesinato de Lucio Garay, de 17 años, asesinado de una puñalada en la peatonal San Martín. "Uno la recorre en verano y realmente da miedo. El público que vino fue más gasolero y hubo muchas banditas. Se pudo ver con el caso del joven hace unos días ahí mismo. Necesitamos mayor seguridad, mayor presencia policial", indicó Osorno con respecto al tipo de turismo que hubo en la ciudad.

Por su parte, el referente del sector gastronómico, Hernan Szkrohal mencionó: "También se dio lo que es hoy el fenómeno de Chapadmalal y el sur, que hizo que viniera mucho público joven y que nos faltara consumo del público de entre 30 y 60 años. Eso termina redondeando que fue una buena temporada sin ser una récord, que tuvo un mes de enero mucho más fuerte que lo que fue febrero"

"Hoy Mar del Plata es prácticamente la capital de la gastronomía, creció muchísimo. Tenemos que cuidar este tema de la informalidad porque se genera una competencia desleal, donde los costos fijos son muy altos, lo que te lleva a tener que cobrar más y la aparición de un montón de negocios a puertas cerradas, hace que se pueda cobrar menos. Eso te quita al cliente y genera un problema sin resolución, porque a partir de la cantidad de oferta formal que tenemos, te quedas sin el cliente y con todos los gastos igual", concluyó Szkrohal.