Campaña de registración laboral: "Hay mucho trabajo en negro o mal registrado en la ciudad"

La no registración laboral en General Pueyrredon es una de las problemáticas de larga data que sufren los trabajadores. Por eso desde las distintas autoridades de la ciudad, se realiza una campaña a modo de combatir estas irregularidades.

En ese marco, en un programa de concientización de derechos para los empleados, desde la Confederación General del Trabajo en Mar del Plata (CGT), organizaciones sindicales y el Ministerio de la Provincia y el de Nación, realizaron este viernes un encuentro informativo para todos aquellos que desconozcan lo que les corresponde al ser trabajadores.

Sobre esto, el secretario general adjunto de la CGT en Mar del Plata y concejal del Frente De Todos, Miguel Guglielmotti dijo: "Hoy es el lanzamiento oficial de la campaña de registración laboral que impulsó la CGT conjuntamente con el Partido Justicialista, las 62 organizaciones y el Movimiento de los trabajadores. Se trata de una campaña que se va a extender durante un mes. La idea es repartir una folletería informativa y solucionar dudas sobre la Ley de Contrato de Trabajo".

"No hay derecho que no se conozca que se pueda hacer cumplir. Tenemos capas en nuestra sociedad, fundamentalmente los jóvenes que no conocen sus derechos laborales y cuando se encuentran con la posibilidad de tener un empleo, se da en situación de no registración. Es una campaña instructiva, que difunde toda la información que tiene que tener una persona cuando es empleada", aclaró Guglielmotti.

A su vez, el secretario general de la CGT, Jose Luis Rocha también estuvo presente y expresó: "Las estadísticas que tenemos es que hay mucho trabajo en negro o mal registrado en la ciudad. Los anotan con media jornada cuando trabajan más horas. Por eso esta campaña tiende a darle conocimiento a los trabajadores sobre sus derechos. Nosotros como sindicato siempre decimos que los trabajadores no tienen que saber todas las leyes laborales pero si básicamente leer su recibo de sueldo".

"Destacamos la articulación que estamos haciendo con el Ministerio de trabajo de la Provincia y de la Nación, los movimientos sociales que son quienes van a llevar adelante esta campaña en los barrios para darle territorialidad y para que la gente pueda saber sus derechos. Nadie puede defender lo que desconoce", continuó el Secretario General.

"Para reclamar, cada uno se tiene que acercar a su gremio en particular. Siempre planteamos que desde la CGT o los Ministerios de Trabajo, si algún trabajador va a hacer un reclamo, la idea es que lo canalice por su gremio, que es lo que corresponde. Todos ellos tienen asesoramiento legal, así que están en condiciones de informar a sus trabajadores", mencionó Rocha.

Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo Provincial, Raúl Calamante, expresó: "Celebramos esta iniciativa de la CGT y de las organizaciones sociales porque creemos que es fundamental el tema de plantar la no registración. Es algo que tenemos que encarar firmemente para poder incluir a muchos trabajadores que no reciben los aportes que corresponden para jubilarse.

"Si bien venimos trabajando conjuntamente con las organizaciones sindicales, tomando a sector por sector, logramos avanzar muy bien en la registración con la gente del sector gastronómico y comercio. Eso demuestra que hay una iniciativa por parte del gobierno de la Provincia de avanzar", indicó Calamante.

"Hay que generar conciencia tanto en los empleados como en el empresariado que hoy mejoró sus márgenes de ganancia pero que es reacio a lograr distribuir eso y a beneficiar a los trabajadores. El esfuerzo que ellos hacen es lo que permite que esas empresas crezcan. Por lo tanto, la registración y la promoción de los derechos es importante", explicó desde el Ministerio de Trabajo Provincial.

"Lo trabajamos con el Ministerio de Nación, con AFIP, con las organizaciones y con migraciones. Hay una necesidad de articular distintos organismos del Estado para solucionar esto de una vez por todas", concluyó Calamante.