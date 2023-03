El anime se sumerge en las postales de Mar del Plata

Por Camila Barros Palma.

El desarrollo de la tecnología dio paso a nuevas formas creativas de expresarse a través del arte. La imagen, el sonido y los movimientos se reconstruyen a través de lo digital e incluso toman la realidad para resignificarla.

¿Qué sucedería si combinamos la animación con Mar del Plata? Leandro Garibaldi se hizo la misma pregunta y creó una nueva forma de promocionar a la ciudad al poner personajes de anime -series animadas japonesas- en los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Nacido y criado en Mar del Plata, con un breve paso por Capital Federal, su fascinación con "La Feliz" comenzó cuando tuvo conciencia de "las calles, las playas, los paisajes, el colegio. Al ser un chico muy curioso siempre me interesó conocer otro tipo de lugares", manifestó.

Esta búsqueda de los tesoros de la ciudad se debió a que "cuando era más joven tuve muchas mudanzas y eso desencadenó en que conociera bastantes barrios de Mar del Plata que les tomé cariño", comentó.

"Yo creo que todo lo que es la costa marplatense, tanto el paisaje como la infraestructura, son una maravilla tanto de día como de noche, es un lugar muy digno y no tiene nada que envidiarle a otras ciudades. Tiene muchas zonas verdes, plazas, árboles, bosque, sierras, todo es destacable. Determinados barrios como Mogotes o las calles angostas de Constitución, son muy estéticas y escapan un poco de las postales típicas de Mar del Plata como los lobos marinos, prefiero irme por los sectores más escondidos", continuó.

Más allá de explorar "La Feliz", una de sus grandes pasiones es la imagen: "Me surgió la oportunidad de estudiar comunicación audiovisual en la facultad, pero por la virtualidad en la pandemia y asuntos personales, tuve que abandonar. Ahora lo tomo como hobby, me divierte mucho junto a la fotografía, es algo que me entretiene y lo considero un cable a tierra", expresó.

Sin embargo, su relación con el anime, el concepto que eligió para la representación de su obra, es relativamente nuevo en su vida: "Lo curioso es que nunca fui fan, más allá de los que veía cuando llegaba del colegio a la tarde y me ponía a merendar mirando Pokémon o Dragon Ball en la tele. Con el tiempo, gracias a recomendaciones de amigos o chusmeando por internet, me fui encontrando con series bastante buenas que me conquistaron. Mi relación con el anime la veo más ligada a mi gusto por la animación en general y el dibujo", declaró.

En esta línea, afirmó que "la animación japonesa en lo que más destaca, más que nada en las obras clásicas, son los trazos, los diseños de personajes, me volví fan más que nada de ese aspecto".

La idea de que Mar del Plata fuera el escenario para las aventuras de reconocidos personajes de anime surgió de "querer aportar a una cuenta que tenemos con unos amigos más vinculada a la reseñas de películas, series, anime. Entonces pensé, qué mejor manera que combinar las dos cosas que me apasionan como la fotografía y esta animación", resaltó.

"Además me sentía muy influenciado por imágenes que veía en internet de personajes de anime en ambientes de la vida real, pero sin un nombre específico. Si me llegaban estos lugares que no conozco, capaz que imágenes propias mostrando mi ciudad, lo hermosa que es, le llega a una persona que está en la otra parte del mundo gracias a la maravilla de internet", agregó.

Para la construcción de las imágenes, "apelo mucho a la curiosidad de la gente, también va reflejando un poco mi propia curiosidad que capaz veo un monumento en determinado lugar y me pregunto de quién es o cómo llegó ahí. Además, dependiendo del personaje, le doy cierto contexto, por qué está ahí, tiene conexión con ese espacio, me gusta jugar con lo que pueden llegar a pensar", explicó.

El proceso técnico es “bastante simple, en principio intento buscarle un tipo de razón al personaje y cómo encaja en esa imagen. Después voy modificando en la edición el ángulo, los colores, la sombra, para que quede lo más real posible acorde a la foto que tengo".

Para ello, "intento arreglármelas con herramientas simples, la mayoría desde mi celular. No uso una super aplicación de edición, pero me las arreglo para que quede lo más estético y creíble posible", señaló.

Su cuenta de Instagram (@marplacity.anime) logró captar la atención de los marplatenses vinculados a la cultura del anime y el manga, sin embargo, su idea es lograr que su arte trascienda los límites de la ciudad para promocionarla de una forma más innovadora.

"Cualquier inicio de crecimiento personal y profesional es super bienvenido, probablemente retome los estudios y consiga herramientas nuevas para ir mejorando. Por el momento va a seguir siendo un pasatiempo, que más allá del amor al arte y fotografía, es algo que me divierte mucho y tengo planeado seguir haciéndolo por bastante tiempo", concluyó.