Fernando Iglesias: "El principal acto institucional del país fue presidido por dos delincuentes"

Fernando Iglesias, diputado nacional por Juntos por el Cambio, habló con CNN Radio sobre la pasada apertura de sesiones legislativas en el Congreso: "No estamos viviendo en un país normal, estamos viviendo en un país que tiene su principal acto institucional del año presidido por dos delincuentes".

"Esto es muy expresivo del nivel de degradación del país y en la forma en que naturalizamos las cosas", sentenció en diálogo con Hora 10, de Francisco Olivera. Y agregó: "Nosotros nos sentamos ahí a pesar de todo esto, en calma y después nos encontramos con provocaciones".

En este sentido, Iglesias argumentó en relación a sus entredichos con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández: "Este tipo dijo que le puso el pecho a la pandemia y rechazó las vacunas Pfizer, hizo negocios con China y con Putin, que mientras los argentinos no podían despedir a sus muertos y moribundos festejaba en Olivos con Fabiola. Yo soy representante de los ciudadanos y no concibo quedarme ahí sentado mientras el presidente dice que le puso el pecho a la pandemia y hay 140 mil muertos que no pueden explicar. No tengo leche ni agua en las venas".

También resaltó la postura de los jueces de la Corte Suprema de Justicia: "Fue perfecta porque si manifestaban algún tipo de desagrado o de oposición a lo que decía el presidente habría una suposición previa de que en futuros fallos podrían fallar en contra del presidente por animosidad". Y reprobó que el presidente "los sometió a un escrache mediático, con la televisión de estado esperando una reacción".

El diputado adelantó que este año el Congreso de la Nación no funcionará del todo y explicó: "A este gobierno todavía le quedan meses para hacer daño y nuestra función es evitarlo. Y eso en el Congreso es sesionar lo menos posible sobre temas acordados y no sobre lo que el gobierno quiere".

En este punto, subrayó que la Argentina está dividida entre los que quieren que se parezca "a Europa, Estados Unidos y Uruguay" y los que desean que "seamos como Venezuela o Cuba", con lo que hace "imposible" las sesiones ordinarias en el ámbito legislativo.

"Entiendo la desesperación de mucha gente, pero los grandes problemas del país son económicos. La Constitución no lo pone en mano de la oposición o del Congreso, los pone en manos el ejecutivo, que lo votó la gente con el 48%", criticó Iglesias. Y sumó: "Tenemos una gran oportunidad de cambiar las cosas a fin de año, pero tenemos que votar bien".

Sobre el caso Rosario, el dirigente propuso la creación de una corte penal a escala latinoamericana, ya que el narcocrimen está organizado a nivel regional. "No es un problema del legislativo, es un tema del ejecutivo. Y no tiene una solución inmediata mientras el Ministro de Seguridad sea Aníbal Fernández", remarcó.

Por último habló de las internas dentro de Juntos por el Cambio y concluyó: "Nos piden una unidad que confunden con la unanimidad. En Juntos por el Cambio estamos unidos y tenemos diferentes posiciones. Los que tienen la obligación de unidad son los que están en el gobierno".