Martín Echevarría: "Intento ir siempre cerca de las actualizaciones, sobre todo en el mundo de la comunicación digital"

Martín Echevarría nació en junio del 76. Tiene dos hijas: Juana de 19 y Manuela de 15. Es periodista recibido en Deportea en el año 1997.

Trabajo en medios desde ese año. Fue parte de Rock & pop, FM Metro, FM Mega, FM Radio con Vos y LU9 Radio Mar del Plata.

Conductor y productor 20 años ininterrumpidos del programa local Maldita Radio y durante más de quince, productor de conciertos gratuitos en las playas locales.

Desde el 2018 a la actualidad dirige su agencia de comunicación digital @malditaradio desde la cual no sólo comunica diferentes productos y artistas, sino que también produce Podcasts para marcas de Argentina y otras partes del mundo.

De los Podcast propios el que más se destaca es Martes de Misterio que ya cuenta con una audiencia latinoamericana de más de 6.000.000 de usuarios dentro de la plataforma Spotify.

Mientras prepara su desembarco dentro del equipo de Radio Mitre Mar del Plata, se suma a mi pedido de dividir su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Me siento genuinamente feliz por el disfrute ajeno. Adoro crear momentos o productos para que la gente se divierta, se emocione, se sorprenda o se asuste. Cuando desde mí puedo generar eso “en el otro”, me siento pleno.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Cuando tenía unos 11 o 12 años aproximadamente. Iba de visita a ver a mis primos a Buenos Aires y me la pasaba horas escuchando radio, sobre todo a Mario Pergolini en Rock & Pop. En esos años no llegaban a Mar del Plata las transmisiones satelitales y el formato de programas de las radios porteñas me volvía loco. Mucha producción, diferentes secciones, contenidos muy variados en un mismo programa. Épocas donde la FM empezó a “hablar más” y bajar un poco el contenido de música. Me traía casetes grabados de allá o muchas veces mis primos me los mandaban por correo. En mi casa, de chico, uno de mis juegos favoritos era crear transmisiones deportivas y grabarlas en un TDK.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Intento ir siempre cerca de las actualizaciones, sobre todo en el mundo de la comunicación digital. Estar actualizado en ese campo no es fácil sobre todo si tiene que ver con la vida laboral de uno. Por el lado familiar intento ir detrás de mis hijas, no es fácil ser padre de dos adolescentes en éstos tiempos de tantos cambios abruptos, se aprende a ser padre o madre todos los días.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No, no me lo planteé seriamente. Más que nada porque sé que el día que lo piense profundamente seguramente lo haga, y por ahora disfruto mucho de éste presente.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A todo lo que contiene alcohol, eso es seguro. No entiendo qué pasó mientras mi madre me gestaba en su vientre que hizo que nunca pueda soportar el sabor del alcohol. Sea cual sea la bebida, el postre, la comida, no puedo comer o beber algo que tenga alcohol. El paladar me traiciona y me dice Stop!. Entiendo que me estoy perdiendo de placeres irreproducibles de la vida, pero lamentablemente es así. Nunca supe que lo es compartir un buen vino con mi viejo.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Se relaciona mucho con la primera pregunta. Crear algo desde mí y notar un rasgo de felicidad o disfrute en la gente me conecta directo con mi lado espiritual. Es mágico realmente, algo se me ilumina por dentro.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Nunca llegué a formar una opinión certera sobre si hay más vidas por delante. Prefiero creer que sí. Por las dudas estoy tratando de hacer todo lo que más me gusta en ésta y no privarme de nada. En caso que haya una próxima creo que me gustaría ser mujer, entiendo que todo se viviría de manera diferente y alcanzaría momentos íntegros en la vida que hoy como hombre no puedo completar.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.