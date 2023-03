Febrero destacado: comerciantes aumentaron un 2,49% sus ventas

El informe, realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) indica que, en el mes de febrero, se registró un aumento 2,49 por ciento en las ventas, midiendo variación anual en unidades físicas, comparado con el mismo mes del año anterior.

Consultados sobre el desempeño de las ventas en el mes de febrero, el 10,1% de los comerciantes manifestó que sus ventas fueron muy buenas, para el 40,7% fueron buenas, el 39,1% las calificó como regulares, mientras que fueron consideradas malas para el 8,7% y pésimas para el 1,4% restante.

Contrastando ingresos y gastos el 34,8% de los encuestados sostiene que sus utilidades de febrero son buenas, mientras que el 44,9% manifestó que sus utilidades fueron regulares, malas para el 17,4% y pésimas para el 2,9%.

“Si bien la variación fue positiva, no llegó a acompañar el gran flujo turístico, por lo que algunos rubros trabajaron más y otros menos. No obstante, debemos considerar que la media nacional medida por la CAME fue una disminución de ventas y aquí tuvimos una variación positiva” manifestó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid

Asimismo, respecto al análisis de rubros indicó: “Notamos una gran dispersión en los rubros de indumentaria, marroquinerías y calzados, donde el comportamiento de cada comerciante fue diferente y se observaron comercios con incrementos en unidades y menor facturación con respecto al mes de Enero, producto de las liquidaciones de mercadería.”