Alberto Fernández en Mar del Plata: "Invertir en educación, ciencia y tecnología es lo mejor que podemos hacer"

El presidente Alberto Fernández desembarcó en Mar del Plata para inaugurar el nuevo edificio de ciencia y tecnología (INTEMA) ubicado en av. Colón y A. Sandino junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus; y la titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Franchi.

El INTEMA está integrado por 12 divisiones que se avocan a la investigación, docencia, extensión y transferencia al medio socio productivo del conocimiento básico como al desarrollo tecnológico.

El proyecto para la planificación de las nuevas instalaciones del INTEMA comenzó en el 2006 y recién en el 2010 se inició con la construcción del edificio según las necesidades de los distintos departamentos que conforman la institución.

"Invertir en educación, ciencia y tecnología es lo mejor que podemos hacer como país, estamos inaugurando un edificio donde trabajan 250 personas", expresó el presidente Fernández.

Asimismo, el mandatario destacó que “la ciencia se desarrolla en todo lugar donde hay inteligencia, e inteligencia hay en toda la Argentina. Lo que debemos hacer es darle la oportunidad a todos los argentinos y argentinas que quieran desarrollar la capacidad científica, y eso lo vamos a hacer, lo estamos haciendo hoy con este magnífico edificio que funciona en la maravillosa Mar del Plata, y lo vamos a hacer con otros 100 proyectos que tenemos en marcha”.

"Estoy haciendo una inversión a futuro, y no me equivoqué, lo veo día a día. No hay nada que me haga más feliz que seguir apostando a la educación pública, a que la educación integre a todos los chicos y chicas, y al desarrollo científico y tecnológico", indicó Alberto Fernández.