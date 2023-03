Cristina Fernández: “Hoy hay formas más sutiles de clausurar sueños”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo al frente en el Senado de un acto en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, donde Estela de Carlotto y otras integrantes de la entidad fueron reconocidas con una mención de honor “Generala Juana Azurdur de Padilla”. La inicativa fue impulsada por la senadora nacional Nora del Valle Giménez.

“Estos son los momentos exactos y precisos en los que yo siento que él (Néstor Kirchner) está acá con todos nosotros”, comenzó diciendo Cristina Fernández, conmovida.

“Todavía lo recuerdo aquel 24 de marzo de 2004, ahí en la calle pegada a la ExEsma, yo le había dicho que escribiera el discurso y lo leyera, pero no lo hizo, porque él quería decir lo que dijo y si lo escribía no iba a poder decirlo”, rememoró, y añadió: “Ese día él pensó que había cumplido con cada uno de nosotros y con la generación de la que habíamos formado parte nosotros y sus padres”.

En ese sentido, la Vicepresidenta expresó que esa generación de jóvenes de la década del ’70 estaba conformada por “argentinos y argentinas que ejercieron sus convicciones y sus equivocaciones, pero a diferencia de todo político y toda historia política si se equivocaron se equivocaron poniendo su cuerpo y su sangre, no como la de otros políticos que si se equivocan ponen el cuerpo el pueblo y todas las generaciones que ven frustradas sus ilusiones y sus esperanzas”.

Cristina Fernández recordó también el día en que Estela de Carlotto encontró a su nieto, en agosto de 2011: “Se me vino a la memoria Néstor porque me había dicho toda la vida ‘Estela va a encontrar a su nieto’. Fue para todos nosotros y nosotras, no sé si un premio pero por Dios, la patria paga el amor que ejercen estas mujeres sobre ella”.

Fernández no dejó de linkear la historia de la que fueron parte las Abuelas y ella misma en su juventud con el presente. “El ‘Nunca más’ es un ‘nunca más’ de siempre, hoy no sería tolerada la aberración de la dictadura por ningún país como la Argentina ni por otros países del mundo”, expresó. En tanto, subrayó que “hoy hay otras formas de clausurar los sueños de que un país diferente y que un mundo puede ser posible”, y señaló que “ya no son tanques, pasa en los tribunales y en la complicidad de determinados medios de comunicación”.

También hizo referencia a una nota periodística en la que el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger se refirió a la posibilidad de expropiar el canal de televisión C5N, así como de interferir en la sucesión de sus bienes. “Me impresionó que no fue algo que se escapó, alguien en un reportaje puede decir algo inconveniente, en un off se dicen barbaridades que después se niega pero bueno, lo que me impresionó es que alguien lo escribió, lo pensó, y decide publicarlo y no se le movió a nadie el amperímetro”, señaló la vicemandataria, y añadió: “Debemos también replantearnos en qué sociedad queremos vivir, si con este grado de impunidad en la que cualquiera dice y hace cualquier cosa y da lo mismo, porque hay formas más sutiles de clausurar sueños”.

En esa línea, sostuvo que la dictadura dejó un “disciplinamiento de la sociedad y de la dirigencia política”, que ha generado que muchos funcionarios crean que hay cosas que “no se pueden hacer”, com discutir con el Fondo Monetario Internacional. “El gran rol que tuvo Néstor fue el de ser un gran indisciplinado, y yo que fui su discípula, por ahí también. No hay más alto honor que el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones”, plateó Fernández.

Para cerrar, la Vicepresidenta destacó la valentía de las Abuelas de Plaza de Mayo de salir a la calle, sin que les importara la violencia o lo que ls podía pasar. “No les importó lo que podía porque son madres, esa tradición de madres la vamos a llevar siempre en el corazón”, concluyó.

Antes, Estela de Carlotto agradeció los reconocimientos, y recordó que la lucha continúa, ya que hay 300 nietos y nietas por recuperar. Además, señaló: “Hay que luchar para que esta patria sea cada vez más nuestra como querían nuestros 30.000 desaparecidos. No somos especiales, somos madres, una madre sabe cunado le tocan un hijo. Y damos la vida”.

El acto fue organizado por el Frente de Todos (FdT) y estuvieron presentes los ministros de Defensa, Jorge Taiana; del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Justicia, Martín Soria; de Cultura, Tristán Bauer, y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, se informó oficialmente. (DIB) ACR