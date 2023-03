Incertidumbre escolar: la Escuela 515 todavía no pudo comenzar las clases

Ante la falta de respuestas, la Escuela Especial 515 de Sordos e Hipoacúsicos y Trastornos Específicos del Lenguaje se volvió a manifestar en busca de un edificio propio. En esta oportunidad fue en las puertas del Consejo Escolar ubicado en Colón al 6040, con un reclamo de larga data.

A 6 días de iniciado el ciclo lectivo, los chicos todavía no cuentan con instalaciones para poder tener clases. El edificio en donde estaban el año pasado no cumplía con las condiciones mínimas de infraestructura necesaria y por eso todavía mantienen el reclamo. La institución cuenta con 117 alumnos y 60 profesores que hoy están en una incertidumbre total.

Sobre esto, una de las madres de los alumnos, Micaela Platania dialogó con El Marplatense y dijo: "Estamos reclamando desde el año pasado que no tenemos escuela, no contamos con edificio. En el transcurso del 2022 pasaron muchas cosas, a fin de octubre tuvimos una reunión en el Consejo Escolar y ahí mismo, después de un montón de charlas, de reuniones, de haber interrumpido las calles un montón de veces para que nos escuchen, llegaron a la conclusión de que habían iniciado los trámites para comprar un edificio que era un geriátrico".

"Dijeron que lo iban a reformar para que sea la sede de la Escuela N°515. Pero como no iba a llegar para la fecha del inicio de clases, nos iban a dar un sector en la Escuela N°32. Nos llevaron, nos mostraron el lugar que estaba en muy mal estado pero nos comentaron que eso iba a licitación para realizarse los arreglos que para marzo estarían listos", aclaró Platania.

"Todos los años en febrero se hace una reunión de padres para informar un balance del año. Cuando fuimos este año, pedimos ver los lugares y estaban exactamente igual e incluso peor de lo que los habíamos visto. O sea que no se hizo nada. Consultamos el por qué y el Consejo Escolar dijo que mandaron un mail en donde ponían que nadie se había presentado en el llamado a licitación", expresó una de las madres de la Escuela 515.

"Mi hijo hoy todavía no empezó el apoyo en la 515. Están todos sin clases. No tienen comedor, están a vianditas de pan con pan sin fiambre, prepizzas recalentadas viejas y una tarta sin relleno. Volvimos a lo mismo del año pasado. El lugar está desastroso y encima no tiene calefacción. Nos mandaron de vuelta a un chiquero", concluyó Platania.